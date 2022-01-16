نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو جرتيها مش هتعملى غيرها.. كيكة الزبادي العالية الهشة القطنية في الخلاط الطريقة المزبوطة لعمل الكيك وسر نجاحها في المقال التالي
لو جرتيها مش هتعملى غيرها.. كيكة الزبادي العالية الهشة القطنية في الخلاط من أكثر الطرق بحثًا وطلبًا على مواقع الطبخ هي طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة، فكيكة الزبادي يتم بيعها جاهزة في المخابز والمحلات وعليها اقبال شديد وتقوم الأمهات بشرائها لأطفالها نظرًا لطعمها اللذيذ والخفيف على المعدة، ولكن هناك بعض الأمهات التي تخاف على أطفالها من الأطعمة الجاهزة لأنها لا تكون على علم بالمكونات التي دخلت في تحضير هذه الأطعمة فتقوم بتعلم جميع الوصفات التي يحبها أطفالها لتحضرها لهم في المنزل وكانت هذه الطريقة واحدة منهم.
كيكة الزبادي العالية الهشة القطنية في الخلاط
مكونات الطريقة:-
- ثلاث حبات كبيرة من البيض.
- كوب سكر أبيض كبير.
- كيس فانيلا.
- علبتان زبادي سادة.
- نصف كوب زبدة مضاف إليها كمية من الزيت النباتي.
- كوبان كبيران من الدقيق.
- رشة ملح.
- كيس بيكنج باودر.
خطوات التحضير:-
باستخدام المكونات السابقة يمكنكم تحضير الكيكة الهشة بالزبادي باتباع الخطوات التالية:-
- جهزي خلاطك الكهربائي وقومي بوضع السكر والفانيلا والبيض بداخله واخفقيهم جيدًا حتى تحصلي على خليط متماسك ومتجانس.
- أضيفي الزيت والزبادي إلى خليط البيض والسكر والفانيلا وأخفقيهم مرة أخرى بالخلاط لمدة عدة دقائق.
- ثم بعد ذلك ضعي الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح في طبق آخر مناسب وعميق قليلًا وقلبيهم حتى يصبحوا وكأنهم خليط واحد أيضًا.
- بعد ذلك أضيفي خليط البيض إلى خليط الدقيق السابق وقلبيهم بملعقة معدنية كبيرة حتى يتجانسوا وتأكدي من عدم وجود أي تكتلات في الخليط.
- أحضري صواني الفرن وقومي بدهنها بالزيت ورشة دقيق أو الزبدة من كل جوانبها منعًا لالتصاق العجينة بها داخل الفرن.
- صبي الخليط داخل الصينية حتى يصبح سطحه مستويًا وطوله مناسب وقومي بإدخالها إلى الفرن على درجة حرارة تترواح بين 180 إلى 200 درجة مئوية.
- اتركي الكيكة داخل الفرن لمدة حوالي عشر دقائق حتى تنضج ويصبح سطحها مرتفع وهشة ثم أخرجيها من الفرن واتركيها حتى تبرد قليلًا ثم قدميها.
- يمكنك تحضيرها في الصباح لأطفالك وخبزها داخل الفرن الكهربائي أو يمكنك عملها أيضًا في الطاسة بدون فرن توفيرًا للوقت والمجهود.
- وكذلك يمكنك الاستغناء عن الساندويتشات المدرسية وتحضيرها لأطفالك ووضعها لهم إلى المدرسة ويمكنك تناولها في الصباح مع الشاي.
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