لو جرتيها مش هتعملى غيرها.. كيكة الزبادي العالية الهشة القطنية في الخلاط الطريقة المزبوطة لعمل الكيك وسر نجاحها

لو جرتيها مش هتعملى غيرها.. كيكة الزبادي العالية الهشة القطنية في الخلاط من أكثر الطرق بحثًا وطلبًا على مواقع الطبخ هي طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة، فكيكة الزبادي يتم بيعها جاهزة في المخابز والمحلات وعليها اقبال شديد وتقوم الأمهات بشرائها لأطفالها نظرًا لطعمها اللذيذ والخفيف على المعدة، ولكن هناك بعض الأمهات التي تخاف على أطفالها من الأطعمة الجاهزة لأنها لا تكون على علم بالمكونات التي دخلت في تحضير هذه الأطعمة فتقوم بتعلم جميع الوصفات التي يحبها أطفالها لتحضرها لهم في المنزل وكانت هذه الطريقة واحدة منهم.

كيكة الزبادي العالية الهشة القطنية في الخلاط

مكونات الطريقة:-

ثلاث حبات كبيرة من البيض.

كوب سكر أبيض كبير.

كيس فانيلا.

علبتان زبادي سادة.

نصف كوب زبدة مضاف إليها كمية من الزيت النباتي.

كوبان كبيران من الدقيق.

رشة ملح.

كيس بيكنج باودر.

خطوات التحضير:-

باستخدام المكونات السابقة يمكنكم تحضير الكيكة الهشة بالزبادي باتباع الخطوات التالية:-