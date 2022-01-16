نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي البيتزا البيتي زي المحلات بكل أسرار نجاحها في المقال التالي
البيتزا البيتي الشهية تسعي حواء دائما لإرضاء جميع أفراد الأسرة الكبار والصغار وترغب في طهي كل ما يرغبون في تناوله من المحلات ولا تضمن جودتها فتسعي لتعلم الطريقة لعملها في المنزل بطريقة شهية ومضمونة لضمان جودة الأطعمة التي يتناولها أفراد الأسرة و بذالك تكون حققت التوازن بين إنها أشبعت رغبات أسرتها وضمان جودة الأطعمة.
مقادير عمل البيتزا البيتي:
يمكنك عمل أشهى بيتزا بيتي بكل أنواعها وعجينة هشة مثل الجاهزة من خلال المكونات والمقادير الأتية كما يلي:-
- 2 كوب دقيق.
- 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.
- 2ملعقة كبيرة مايونيز.
- ملعقة كبيرة سكر.
- قطعة كبيرة خميرة.
- علبة زبادي.
- ملح.
- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- ربع كوب ماء دافيء (لتقليب الخميرة بها).
- ماء دافيء للعجن (حسب الإحتياج).
لوجة البيتزا:
- طماطم متقطعة قطع صغيرة.
- فلفل الوان رومي مكعبات.
- زيتون اسود شرائح.
- ميكس جبن (شيدر ورومي وموتزاريلا).
الحشوة:
يعتبر لكلاً منا مذاقه الخاص فالحشوة حسب الرغبة سواء (فراخ أو لحمة أو سجق أو مشكل جبن فقط أو سوسيس أو تونة)
صوص البيتزا :
- ملعقة كبيرة كاتشب.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة.
- رشة زعتر.
- رشة ثوم بودر.
- رشة بصل بودر.
- ملح.
- فلفل اسود.
طريقة عمل البيتزا البيتي:
يمكنك عمل أشهي بيتزا بيتي بكل أسرارها وتكاتها من خلال إتباع الخطوات الأتية بالترتيب كما يلي:-
- نضع في ربع كوب ماء دافئ الخميرة والسكر ونقلبهم ونترك الخميرة حتى تخمر.
- يجب أن نتأكد من أن الخميرة خمرت حيث هي تعتبر أساس العجين فإذا لم تخمر لن يخمر العجين.
- نضع في وعاء كبير الدقيق والملح والبيكينج بودر و نقلبهم وننزل بالزبادي والمايونيز ونعجن المكونات معاً، ثم نضع الخميرة اللي اختمرت وفارت واعجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ولينة.
- نغطي العجين ونتركها في مكان دافئ تخمر لمدة ساعة.
- ثم نقسمها و بقوم بفردها في صينية مدهونة زيت ونفردها بسمك نص سم.
- نبداء في صلصة البيتزا نخلط الكاتشب والصلصة وعليها ملح وفلفل وزعتر وثوم وبصل بودر واوزع الصوص على العجينة وعليه الفلفل والطماطم والحشوة والزيتون والجبن المشكلة.
- وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تكتمل نضجها.
- ثم نشعل الشواية حتي تأخد لون ذهبي.
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