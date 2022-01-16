إعملي البيتزا البيتي زي المحلات بكل أسرار نجاحها

البيتزا البيتي الشهية تسعي حواء دائما لإرضاء جميع أفراد الأسرة الكبار والصغار وترغب في طهي كل ما يرغبون في تناوله من المحلات ولا تضمن جودتها فتسعي لتعلم الطريقة لعملها في المنزل بطريقة شهية ومضمونة لضمان جودة الأطعمة التي يتناولها أفراد الأسرة و بذالك تكون حققت التوازن بين إنها أشبعت رغبات أسرتها وضمان جودة الأطعمة.

مقادير عمل البيتزا البيتي:

يمكنك عمل أشهى بيتزا بيتي بكل أنواعها وعجينة هشة مثل الجاهزة من خلال المكونات والمقادير الأتية كما يلي:-

2 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

2ملعقة كبيرة مايونيز.

ملعقة كبيرة سكر.

قطعة كبيرة خميرة.

علبة زبادي.

ملح.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ربع كوب ماء دافيء (لتقليب الخميرة بها).

ماء دافيء للعجن (حسب الإحتياج).

لوجة البيتزا:

طماطم متقطعة قطع صغيرة.

فلفل الوان رومي مكعبات.

زيتون اسود شرائح.

ميكس جبن (شيدر ورومي وموتزاريلا).

الحشوة:

يعتبر لكلاً منا مذاقه الخاص فالحشوة حسب الرغبة سواء (فراخ أو لحمة أو سجق أو مشكل جبن فقط أو سوسيس أو تونة)

صوص البيتزا :

ملعقة كبيرة كاتشب.

2 ملعقة كبيرة صلصة.

رشة زعتر.

رشة ثوم بودر.

رشة بصل بودر.

ملح.

فلفل اسود.

طريقة عمل البيتزا البيتي:

يمكنك عمل أشهي بيتزا بيتي بكل أسرارها وتكاتها من خلال إتباع الخطوات الأتية بالترتيب كما يلي:-