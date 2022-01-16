ماسك القهوة لتفتيح البشرة خمس درجات والحصول علي بشرة ناعمة ونضرة خالية من العيوب

القهوة من أهم المواد الطبيعية التي يتم تناولها في الغالب كمشروب ساخن لذيذ الطعم ذات فوائد متعددة، لكنها لم تتوقف فوائدها على ذلك بل فهي أصبحت من أهم المواد الطبيعية التي تستخدم للبشرة، فهي بالفعل قادرة على علاج الكثير من مشاكل البشرة بكل سهولة، وتمنح البشرة الجمال، والجاذبية التي تتمناه كل النساء، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على أهم وصفات القهوة للبشرة، وأهم الفوائد التي تمنحها للبشرة عند الاستخدام.

قناع الوجه بالحليب والقهوة

المكونات

ملعقتين من مسحوق القهوة الناعم.

ملعقة واحدة من اللبن الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي مكونات الماسك مع بعضها البعض.

سوف تحصلين في النهاية على عجينة قد لينة.

وزعي الخليط على الوجه، ودلكي به البشرة جيدًا.

اتركيه لمدة ربع ساعة،ثم قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر.

هذا الماسك يساعد على تفتيح البشرة، وتنظيفها ويفضل استخدامه لأصحاب البشرة الدهنية.

ماسك القهوه والعسل

هذا الماسك يعتبر بمثابة مقشر طبيعي للبشرة، ويستخدم لتنظيف البشرة بشكل عميق وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة من السكر.

طريقة الاستخدام والتطبيق

اخلطي المكونات مع بعضها البعض وتتجانس بشكل جيد.

وزعي الخليط على البشرة مع الفرك بشكل مستمر ليتم تقشر الجلد الميت، والتمتع بنعومة رائعة.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر بعد ذلك.

فوائد القهوة للبشرة

كما ذكرنا أن للقهوة العديد من الفوائد التي تمنحها للبشرة بمجرد الاستخدام ومن أهم هذه الفوائد ما يلي: