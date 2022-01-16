طريقة صنع كريم معجزة من القهوة والنشا لتفتيح البشرة بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل

طريقة تحضير كريم معجزة من القهوة والنشا لتفتيح البشرة إن تركيبة القهوة كمكون من مكونات طبيعية مناسبة لتضمينها في التركيبة الأساسية لأي خليط يعمل على ترشيح البشرة وخليط القهوة على وجه الخصوص وهذا من أقوى الخلطات التي تعمل بشكل أساسي على إضعاف الطبقة السطحية من الجلد الميت الموجودة على الجلد وتتسبب في شحوبها ويمكن استخدام مزيج القهوة هذا مع بعض المكونات الأخرى باستمرار على الجلد للبشرة ويمكنك الاستفادة من خصائص القهوة لتزويد خلايا الجلد بالعناصر الغذائية الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة وجميع الخصائص التي توفر للبشرة الحماية الكاملة من التجاعيد وحب الشباب وفيما يلي أهم المكونات الرئيسية لـ الخليط مشيرا إلى الطريقة التي يمكن بها تحضير هذا المزيج الطبيعي.

طريقة صنع كريم معجزة من القهوة والنشا لتفتيح البشرة

من الممكن تطبيق وصفة قهوة طبيعية على الجلد تعمل على إزالة جميع خلايا الجلد الميتة بشكل كامل ويمكن للوصفة إزالة الاصفرار والشيخوخة من الجلد وهذا ما يجعل الوجه يبدو أكثر نضارة وخلايا الجلد تصبح أكثر بياضا والمزيج. يكون أكثر فاعلية في حالة خلط القهوة بالمكونات التالية:

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة من الفازلين.

طريقة عمل مقشر القهوة الطبيعي

من الممكن التحضير لهذا المزيج الطبيعي لتنظيف البشرة باتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية: