ازالة شعر الوجة و الجسم فورا بدون الم في ربع ساعة من غير سويت ولا شفرات ولا وجع نهائياً 100% ناجحة

ازالة شعر الوجة و الجسم فورا بدون الم في ربع ساعة ، الوجه من أكثر المناطق التي تتعرض لبعض المشاكل الصحية والمشاكل الجلدية بسبب أو بدون سبب، ولكن أغلب سيدات تظهر في مظهر مميز لإبراز جمالها من خلال التألق دائما في ترطيب البشرة وتفتيحها ولكن يوجد بعض الأدوات التي تساعدنا أيضا على إزالة الشعر من الوجه او تخلص منه بشكل مباشر ما هو علاج هائل جدا في بعض الأحيان ولكن قد يعرض الكثيرون الى الحساسية منه ومن ضمن الأدوات التي يجب أن نقوم بالاستعانة بها و استخدامها بصفة مستمرة هي ادوات ازاله الشعر الطبيعية بإتباع الادوات الكيميائية، ولكنها تسبب الكثير من الأضرار المختلفة.

ازالة شعر الوجة و الجسم فورا بدون الم في ربع ساعة

ماسك البيض

أهميته:-

ماسك البيض من أفضل الهيئات الطبيعية جدا الاكثر شيوعا.

والتي تعتبر بديل قوي الشمع.

لأنه في بعض الأحيان قد يسبب ضرر للجلد ويسبب ايضا التهابات ومن هنا قد يمكننا أن نستعين به.

يمكنك عزيزتي أن تستعيني بشكل مباشر باستخدام الماسك الطبيعي لازالة الشعر وهو البيض لانه فيتامين قوي وبروتين للبشرة يعمل ايضا على نقائها وتفتيحها والتخلص من البقع الداكنة التي يتواجد فيها بخلاف ازاله الشعر في وقت قليل جدا.

المكونات:-

3 ملاعق من النشا.

ملعقتين من السكر.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

خمس ملاعق من البيض.

أو بياض البيض.

الطريقة:-

أولا يجب أن نقوم باضافة جميع المكونات في وعاء واسع إذا كانت السكر او النشا وبياض البيض والدقيق .

يتم خلطهم جيدا و قومي بتطبيق هذا الماسك على البشرة النظيفة

واتركي هذا الماسك على البشرة يتوغل للحصول أيضا على إزالة الشعر بشكل مباشر من 20 الى 30 دقيقة.

بعد ذلك تقوم بغسيل البشرة الجيدا.

استخدمي مرطب او ماء الورد حتى تتجنبي من أي وجود التهابات من هذا الماسك.

كراري إعداد هذا الماسك مرتين في الأسبوع وبعد مرور شهر كامل سوف تحصلين على نتائج مرغوب فيها من إزالة جميع الشعر الصغير من البشره.

ماسك الكركم والبابايا

المكونات :-

ثلاثه مرات من الكركم.

ملعقتين من البابايا

2 ملعقة من عصير الليمون .

طريقة التطبيق:-

أولا يجب أن نقوم بإضافة الكركم مع اضافه البابايا.

ثم بعد ذلك نقوم باضافة عصير الليمون

نبدأ بتقليب جميع المكونات جيدا.

ثم قومي بتتطبيق الماسك على البشرة ويفضل ايضا أن نقوم بغسل البشرة جيدا قبل تطبيق الماسك.

قومي باستخدام الغسول المخصص انواع البشرة.

ثم ننتظر لمدة عشرة دقائق وبعد ذلك نقوم بغسله جيدا وسوف نلاحظ الفرق الهائل من اول استخدام هذه الوصفة أن الشعر أصبح مختفي تماما.

وسوف تلاحظين أيضا النتائج النهائية بعد مرور اسبوعين.