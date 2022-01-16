كفتة الطاسة بدون فرن سهلة وسريعة بألذ طعم

كفتة الطاسة من ألذ وأسرع الأكلات التي يمكن تحضيرها كوجبة غداء أو عشاء، ويتم تقديمها مع الأرز والسلطات أو كساندويتشات، وتتميز الكفتة بطعم شهي ومحبب لكل أفراد الأسرة، كما أنها من الأكلات المغذية التي تتميز بقيمة غذائية عالية لاحتوائها على اللحم الذي يمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل كفتة الطاسة بأسهل طريقة.

مكونات كفتة الطاسة

يتم تحضير كفتة الطاسة بالمكونات التالية:-

مقادير الكفتة

كيلو لحم مفروم.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الثوم مفروم.

نصف كوب بقسماط مطحون.

بيضة.

ملعقة صغيرة من معجون طماطم.

ربع كوب بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من توابل الكفتة أو السبع بهارات.

مقادير الأرز

2 كوب أرز بسمتي.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة سمن أو زبدة.

بصلة مفرومة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

كفتة الطاسة من الأكلات السهلة والسريعة في التحضير، وتتم طريقة تحضيرها بالخطوات التالية:-