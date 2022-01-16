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عمر شويل - جدة كفتة الطاسة بدون فرن سهلة وسريعة بألذ طعم - ثقفني
كفتة الطاسة من ألذ وأسرع الأكلات التي يمكن تحضيرها كوجبة غداء أو عشاء، ويتم تقديمها مع الأرز والسلطات أو كساندويتشات، وتتميز الكفتة بطعم شهي ومحبب لكل أفراد الأسرة، كما أنها من الأكلات المغذية التي تتميز بقيمة غذائية عالية لاحتوائها على اللحم الذي يمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل كفتة الطاسة بأسهل طريقة.
مكونات كفتة الطاسة
يتم تحضير كفتة الطاسة بالمكونات التالية:-
مقادير الكفتة
- كيلو لحم مفروم.
- بصلة متوسطة مفرومة.
- ملعقة صغيرة من الثوم مفروم.
- نصف كوب بقسماط مطحون.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة من معجون طماطم.
- ربع كوب بقدونس مفروم.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من توابل الكفتة أو السبع بهارات.
مقادير الأرز
- 2 كوب أرز بسمتي.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- ملعقة كبيرة سمن أو زبدة.
- بصلة مفرومة.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة كركم.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
طريقة التحضير
كفتة الطاسة من الأكلات السهلة والسريعة في التحضير، وتتم طريقة تحضيرها بالخطوات التالية:-
- لتحضير الكفتة: نضع كيلو من اللحم المفروم في إناء عميق، ثم نضيف البصل المفروم ناعم، ملعقة صغيرة من الثوم المفروم، ربع كوب من البقدونس المفروم ناعم، ملعقة صغيرة من الملح ونصف كوب من البقسماط المطحون.
- نضيف نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من توابل الكفتة أو السبع بهارات، ثم نعجن المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها، ثم نضيف ملعقة صغيرة من معجون الطماطم وبيضة.
- نعجن المكونات مع بعضها جيداً لمدة عشر دقائق أو نضعها في الكبة حتى تمتزج تماماً.
- نضع الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم يتم تشكيلها وندخلها الثلاجة مرة ثانية لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.
- لتحضير الأرز: نضع ملعقتين من الزيت وملعقة كبيرة من السمن في إناء على النار، ثم نضيف البصل المفروم ناعم مع التقليب لمدة خمس دقائق.
- ثم نضيف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ونصف ملعقة صغيرة كركم ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مع التقليب.
- نضع كوبين من الأرز البسمتي المغسول والمصفي جيداً من الماء وملعقة صغيرة ملح مع التقليب لمدة عشر دقائق.
- ثم نضيف ثلاثة أكواب من الماء الساخن، ونترك الأرز على نار هادئة حتى ينضج تماماً.
- ثم نقلي الكفتة في طاسة ساخنة بها قليل من الزيت حتى تنضج من الجانبين لمدة حوالي من خمس لسبع دقائق.
- تقدم الكفتة وهى ساخنة مع الأرز البسمتي والسلطات أو تقدم في ساندويتشات مع الخس أو الجرجير وصوص الكاتشب بألف صحة وعافية.
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