كيكة البسيسة التحفة بجانب الشاي سوف نقدمها لكم بخطوات سهلة وبسيطة

كيكة البسيسة اللذيذة الهشة بخطوات لا تختلف كثيراً عن الحلويات الأخرى، تعتبر هذه الكيكة من أكثر أنواع الكيك التي يشتهر بها المطبخ الجزائري والمطبخ التونسي والمطبخ الليبي كما يطلق عليها أيضاً اسم الروينة، ويعود أصل هذه الكيكة البسيطة السهلة إلى العهد الروماني وهي تختلف عن الكيكة العادية في شئ بسيط، حيث يتم تحضير الكيكة العادية من الدقيق الأبيض فقط ولكن هي عبارة عن مزيج بين دقيق الذرة والدقيق الابيض، وهي تدخل ضمن أنواع الحلويات التي يعشقها الجميع ويتم تناولها بجانب المشروبات الساخنة والمشروبات الباردة، واليوم سوف نعرض على متابعين موقع ثقفني المحترف صاحب التجديد والتمييز مكونات عمل البسيسة وطريقة تحضيرها من خلال هذا الموضوع.

مكونات عمل كيكة البسيسة

تعتبر مكونات عمل كيكة البسيسة من أنواع الكيك الذي لا يحتاج إلى الكثير من المكونات فهيا بنا نتعرف على هذه المكونات بوضوح وهي كالآتي:-

كوب من الدقيق الأبيض.

٢ ملعقة كبيرة من السمن.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٢ كوب من دقيق الذرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٣/٤ كوب من الزيت.

٤ حبات من البيض.

كوب من السكر الأبيض.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير الكيكة من أكثر الطرق السريعة التي تحبها كثير من الأمهات ودائماً تقوم بعملها وهذه الطريقة كما يلي:-

نحضر وعاء وننخل به الدقيق الابيض ونقلب به كمية البيكنج بودر ونتركه جانباً. نقوم بخفق البيض والفانيليا جيداً بالمضرب الكهربائي لمدة ثلاث دقائق. ثم نضيف على الخليط السابق أيضاً الزيت والسمنة والسكر ونستمر في الخفق مع إضافة الحليب. بعد ذلك نضع خليط دقيق الذرة والدقيق الأبيض بالتدريج ونقلب حتى تتجانس جميع المكونات. نسكب خليط الكيكة في الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ( مع مراعاة تسخين الفرن من قبل ). نترك الكيكة في الفرن لمدة تتراوح ما بين ٤٠ إلى ٤٥ دقيقة وعدم فتح الفرن الا بعد مرور نصف ساعة من الوقت. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقدمها بالف هنا وشفا.

أسرار نجاح البسيسة

تعاني معظم الأمهات من فشل كثير من الحلويات لذلك سوف نقدم لكم سر نجاح البسيسة وهي كالآتي:-