نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم النشا السحري: لشد البشرة وتفتحها لن تتخيلي نتائجه الرهيبة2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم معجزة كريم النشا السحري , حيث يعتبر من اقوي الكريمات التي تساعد علي شد البشرة وتفتحها بشكل لا يصدق وخرافي, وتبحث كل فتاه علي بشرة مشرقة وفاتحة وخلية من أي عيوب, ويعد كريم النشا السحري وصفه سهل وجديدة وفعالة جدا لشد البشرة وتفتحها 10 دراجات من اول مرة نستخدم فيها الكريم الرهيب والفعال جدا, واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن معجزة كريم النشا السحري القوه في مجال الكريمات التي تساعد علي شد البشرة وتفتحها اكثر درجات فوري في ثواني بطريقة مضمونة وجديدة 2022.

مكونات عمل معجزة كريم النشا السحري الرهيب في شد البشرة وتفتيحها من اول استخدام

سوف نتعرف ونقدم لكم بعص المكونات التي يتكون منها كريم معجزة كريم النشا السحري لشد البشرة وتفتحها 10 درجات خلال ثواني وهي كالتالي:-

نصف كوب من النشا.

معلقتين من عصير الطماطم.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة من الحليب البودرة.

معلقة من أي كريم يساعد علي شد البشرة.

طريقة التحضير

سوف نتحدث ونتعرف علي اجمل واسهل طريقة للأعداد معجزة كريم النشا في اقل وقت ممكن وبطريقة لن تتخيليها في شد وتفتيح البشرة وهي كما يلي:-

نحضر إناء علي النار هادئة ونضع بداخله النشا ونسكب عليه ماء الورد ونقلب المكونات جيدا حتي يصبح لدينا مزيج ثقيل ثم نضيف معلقة الحليب والبودرة و عصير الطماطم ومعلقة الكريم ونقلبهم علي النار لمدة دقيقتين حتي يتجانس المكونات. ثم نقوم بطفي النار وننتظر حتي يبرد الخليط والان لدينا خليط كريمي ومتجانس. نضع الكريم في علبة محكمة إلي حين الاستخدام للحصول علي تجانس اكثر بين المكونات .

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لكيفية استخدام الخليط علي البشرة والحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كما يلي:-