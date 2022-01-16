طريقة عمل الباذنجان المخلل في المنزل زي المحلات بمذاق رائع

يعتبر الباذنجان المخلل من المقبلات الشهية التي يفضل تناولها المصريون والتي يكتمل بها جمال الأكلات الرئيسية ويعد الباذنجان من أساسيات الطعام عند المصريين ويمكن تناول الباذنجان المخلل مع البامية والملوخية والفاصوليا والمحشي والبشاميل وبجوار الطواجن الشهية والفطور مع الفول والطعمية ويحتوي الباذنجان على قيم غذائية مفيدة وضرورية للجسم مثل المعادن والفيتامينات ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضيره، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير الباذنجان المخلل بمذاق لذيذ وشهي.

مكونات عمل الباذنجان المخلل

كيلو من الباذنجان الرفيع

ملعقة ملح كبيرة

نصف كوب من الخل

مقادير الحشو

حزمة من الكزبرة الخضراء

فص من الثوم المهروس

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الناشفة

ملعقة كبيرة من الشطة

نصف كوب من زيت الزيتون

أربع ملاعق صغيرة من الكمون المطحون

ملعقتان كبيرتان من الخل

ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر الحار

طريقة عمل الباذنجان المخلل

نقوم بنزع عنق الباذنجان ثم نغسله.

نحضر إناء ونضع بها الملح والخل والماء ونتركه على النار حتى يغلي ثم نضع به الباذنجان ونقوم بخفض الحرارة عندما تغلي الماء ونترك الباذنجان حتى ينضج ويصبح لينا.

ثم ننزع الباذنجان من الماء ونغسله ونصفيه.

لتحضير الحشو نقوم بفرم الثوم في الكبة ونضيف إليه الكزبرة الخضراء والفلفل الأخضر المقطع والخل والكمون والملح والكزبرة الناعمة.

ثم نضيف الزيت إلى الخليط ونعيد تشغيل الكبة مرة أخرى حتى تمتزج المكونات جميعها جيدا.

نقوم بفتح كل حبة باذنجان بالطول من الوسط.

ثم نضع كمية الحشو في وسط كل حبة.

بعد الإنتهاء من حشو كمية الباذنجان نضعهم في علبة محكمة ثم نضعها في الثلاجة حتى يبرد الباذنجان.

نستخدمه بعد يومين، وبالهنا والشفا.

نصائح نستعين بها عند عمل الباذنجان المخلل