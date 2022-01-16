نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى طريقة لعمل شوربة العدس وسر طعمها اللذيذ في المقال التالي
طريقة لعمل شوربة العدس حيث يحتاج الكثير من الناس إلى تناول الكثير من الحساء للبقاء دافئين وتزويد أجسامهم بالطاقة التي يحتاجونها دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية خلال فصل الشتاء لذا فقد تحولوا إلى البحث عن الأطعمة التي من شأنها أن تحافظ عليهم لفترة طويلة من الزمن، والأطعمة التي تتميز بمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها، بينما يستمتع بها أيضًا أفراد الأسرة نتيجة لذلك، يفكر كثير من الناس في طهي حساء العدس، والذي يعتبر ملكة الموائد المصرية خلال فصل الشتاء. يمكن تحضير شوربة العدس بعدة طرق ، كما أنه يقوي جهاز المناعة ويقلل من حدوث نزلات البرد ، والسبب في ذلك أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الخاصة بالجسم.
مقادير طريقة عمل شوربة العدس:
- 3 ملاعق كبيرة من زيت زيتون
- 1 بصلة كبيرة مقطعة إلى أنصاف
- كوب واحد من العدس أصفر
- 1 جزرة كبيرة مقطعة إلى مكعبات
- فصين من الثوم مفروم
- ملعقة واحدة صغيرة كمون مطحون
- اربع ملاعق صغيرة من زيت زيتون
- ربع ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل أسود مطحون
- ملعقة واحدة صغيرة من البابريكا أو فلفل حار
- ملعقة واحدة من صلصة طماطم
- مكعب مرقة دجاج
- ملعقتان كبيرتان من عصير ليمون
- ثلاث ملاعق كبيرة الكزبرة
- رشة الفلفل حار
طريقة عمل شوربة العدس
- نحضر حلة ونضع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون نضعهم على نار تكون متوسطة ثم نبدأ في إضافة البصل المفروم والثوم ثم نقوم بتقليبه جيدا وذلك حتى البصل ينضج جيدا لمدة 5 دقائق أخرى
- ثم نقوم باضافة صلصة الطماطم ونضيف الكمون والملح والفلفل الأسود و الفلفل الحار ونقوم بطهيه حتى نجد رائحة التوابل قد انبعثت.
- بعد ذلك نقوم بخلط شوربة الفراخ كما نضيف العدس ونضيف الجزر في الحلة وسوف نقوم بغليه على النار عالية واتركيها لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج العدس.
- صب نصف الحساء في الخلاط ، ولكن ليس أكثر من النصف، ثم نمسك غطاء الخلاط بمنشفة مطوي ، وابدأ الخلاط بحذر، باستخدام بضع نبضات سريعة لتقليب الحساء قبل تركه يتقلص يهر ، يهرس بالقرعة حتى يصبح ناعمًا، ثم يُسكب في وعاء منفصل ؛ بدلا من ذلك ، يمكنك استخدام خلاط “يدوي” وخلط الحساء مباشرة
- أضيفي عصير الليمون والكزبرة وتبليها بالملح والفلفل حسب الرغبة ورشي عليه زيت الزيتون ورشي مسحوق الفلفل الحار قبل التقديم.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ