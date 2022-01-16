أحلى طريقة لعمل شوربة العدس وسر طعمها اللذيذ

طريقة لعمل شوربة العدس حيث يحتاج الكثير من الناس إلى تناول الكثير من الحساء للبقاء دافئين وتزويد أجسامهم بالطاقة التي يحتاجونها دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية خلال فصل الشتاء لذا فقد تحولوا إلى البحث عن الأطعمة التي من شأنها أن تحافظ عليهم لفترة طويلة من الزمن، والأطعمة التي تتميز بمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها، بينما يستمتع بها أيضًا أفراد الأسرة نتيجة لذلك، يفكر كثير من الناس في طهي حساء العدس، والذي يعتبر ملكة الموائد المصرية خلال فصل الشتاء. يمكن تحضير شوربة العدس بعدة طرق ، كما أنه يقوي جهاز المناعة ويقلل من حدوث نزلات البرد ، والسبب في ذلك أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الخاصة بالجسم.

مقادير طريقة عمل شوربة العدس:

3 ملاعق كبيرة من زيت زيتون

1 بصلة كبيرة مقطعة إلى أنصاف

كوب واحد من العدس أصفر

1 جزرة كبيرة مقطعة إلى مكعبات

فصين من الثوم مفروم

ملعقة واحدة صغيرة كمون مطحون

اربع ملاعق صغيرة من زيت زيتون

ربع ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل أسود مطحون

ملعقة واحدة صغيرة من البابريكا أو فلفل حار

ملعقة واحدة من صلصة طماطم

مكعب مرقة دجاج

ملعقتان كبيرتان من عصير ليمون

ثلاث ملاعق كبيرة الكزبرة

رشة الفلفل حار

طريقة عمل شوربة العدس