فكرة جهنمية.. لتنظيف الممبار فى ثوانى بمكون ميخطرش علي بال عفريت وانسي التعب في تنظيف الممبار تاني

فكرة جهنمية.. لتنظيف الممبار فى ثوانى ، الممبار من ضمن المأكولات البسيطة جدا التي تتواجد في كل البيوت المصرية، أو يرغب الكثيرون في تناولها ولكن اللجوء لبعض عمليات تنظيف الممبار قد تعد صعبة جدا ويبدا جميع السيدات بالبحث بصفة مستمرة عن طريق التنظيف او تخلص تماما من الرائحة الكريهة، التي تتواجد فيه مما يجعلهم يقومون بشراء الممبار جاهز بدلا من تحضيره داخل المنزل ولكننا اليوم سوف نستعين بطرق طبيعية جدا لتنظيف الممبار ولا تاخذ منك أي وقت، أو مجهود ولكن بالإضافة الى ذلك سوف تجعلك تشعرين بطاقة إيجابية عندما تكوني بتنظيفه داخل المنزل و ابدئي بتحضير أبنائك.

فكرة جهنمية.. لتنظيف الممبار فى ثوانى

من ضمن الطرق المتميزة على الإطلاق هو تنظيف الممبار باستخدام البيكربونات وهو المعروف عن فوائده الكثيرة في تنظيف وتعقيم جميع المأكولات لا يوجد لديه اي اضرار ولكنه مفيد جدا.

مقادير

ثلاثة ملاعق من البيكربونات الصوديوم على كل كيلو من الممبار. لتر من الماء الدافئ. ثلاثة ملاعق من الخل. ملعقة كبيرة من الملح. 3 ملاعق من عصير الليمون

طريقة التنظيف:

يجب اولاً ان نقوم بتحضير وعاء واسع

ثم نضيف في كمية الممبار التي تتواجد لدينا به.

بعد ذلك نقوم باضافة الماء ثم نضيف الخل مع اضافه الملح والبيكربونات الصوديوم.

ثم نترك هذا الوعاء لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بتنظيف الممبار من الداخل من استخدام كمية كبيرة من المياه التي تتواجد في الصنبور.

كما يمكنك عزيزتي أن تقومي بإزالة جميع الدهون التي تتواجد في الممبار لانها مليئه بالكوليسترول الضار باستخدام السكين.

وبعد انتهاء هذه الخطوات نقوم باضافة الممبار مرة ثانية في كمية من الماء البارد مع اضافة عصير الليمون حتى نتخلص من أي بكتيريا أو رائحة كريهة.

طريقة تنظيف الممبار بغطاء الزجاجة:

تعد هذه الطريقة هي اغلب الطرق التي تلجأ إليها جميع السيدات للتخلص تماما من جميع الفضلات التي تتواجد في الممبار.

الطريقة :-