اصنعي بنفسك كرات البطاطس باللحمة لتحضير وجبة عشاء سريعة وخفيفة بكل سهولة

تعتبر كرات البطاطس باللحمة ، من أجمل وأطعم الأكلات الشعبية المشهورة في مصر، فهي وجبة متكاملة العناصر الغذائية تمنح الجسم الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة فتزيد من طاقة الجسم، وهى من الأطعمة التي تتمتع بطعمها الشهي ورائحتها الجميلة التي تفوح منها أثناء القلي أو الشوي، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تكلفنا وقت طويل، ومكوناتها توجد في كل منزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كرات البطاطس باللحمة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كرات البطاطس باللحمة

تحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نقدمها لكم وهى كما يلي:-

٥ حبات من البطاطس المسلوقة. نصف كيلو من اللحمة المفرومة. بصلة كبيرة مفرومة. ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم. ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. توابل وبهارات حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من الملح. ثلاث ملاعق كبيرة من الفلفل الرومي المفروم. ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كرات البطاطس باللحمة بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نحضر طبق كبير ونضع به البطاطس المسلوقة، ثم نقوم بهرسها جيداً بواسطة شوكة الطعام حتى تصبح مثل العجينة.

نقوم بإضافة الدقيق، والملح والفلفل الأسود، والبهارات عليها، ثم نقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات مع بعض.

نقوم بتشكيل عجينة البطاطس على شكل كرات متوسطة الحجم، ثم نتركها جانباً حتى ترتاح قليلاً.

بعد ذلك نحضر وعاء آخر ونضع به اللحمة المفرومة، البصل، والثوم، والبقدونس، والفلفل الرومي ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط مثل العجينة.

ثم نقوم بإضافة الملح والبهارات والتوابل على خليط اللحمة ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع وعاء اللحمة داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك جيداً، بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونقوم بتشكيلها على شكل دائرة صغيرة الحجم ونتركها حتى ترتاح.

طريقة حشو كرات البطاطس باللحمة

سوف نقدم أبسط طريقة لحشو الكرات وهى كالتالي:-