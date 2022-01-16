pastrami “مش هتشتريها” طريقة عمل البسطرمة في البيت زي المحلات بطعم لذيذ أحلى من الجاهز

البسطرمة هي عبارة عن لحم بقري، قد تم تصنيعه بطريقة التجفيف، ويتم تتبيل اللحم ببعض التوابل المميزة ليعطي في النهاية الطعم الذي أحببناه بشكل كبير، وتعتبر البسطرمة من أكثر الأكلات المنتشرة بشكل كبير في بلادنا، ولكنها غالية الثمن، لذلك يمكن لكل ربة منزل القيام بعمل البسطرمة في المنزل إذا كانت تريد ذلك بخط أن بسيطة وبتكاليف أيضًا أقل من شرائها جاهزة.

ويوجد العديد من الأكلات التي يمكن بها إستخدام البسطرمة وأبرز هذه الأطعمة هي البيض بالبسطرمة، وذلك من خلال عمل أومليت حيث توضع حبتين أو ثلاث حسب الإستخدام بشكل مخفوق، وذلك داخل طاسة تيفال أو سيراميك ثم توضع فوقها القطع، كذلك يمكن إضافتها إلى البرجر، ويرجع تاريخ عملها إلى الأتراك والإيطاليين حيث كان يستخدموها في حفظ اللحوم، ثم دخلت إلى مصر مع الهجرة.

طريقة عمل البسطرمة في المنزل بكل سهولة

يمكنكم بالفعل الاستغناء عن شراء البسطرمة من الخارج بشكل كامل إذا تم اتباع خطوات بسيطة لتحضيرها في المنزل وتصبح امنه جدًا على الصحة، و بتكاليف أقل، وخطوات تجهيزها كالتالي:

مكونات عمل البسطرمة في البيت

كيلو من عرق لحم بقري.

٣ملعقة من البابريكا.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الشطة.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكبابة الصيني.

نصف ملعقة من الكمون.

كمية من الملح الخشن.

قطعة من قماش الجبن أو الشاش السميك.

طريقة تحضير البسطرمة