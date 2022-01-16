نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر pastrami “مش هتشتريها” طريقة عمل البسطرمة في البيت زي المحلات بطعم لذيذ أحلى من الجاهز في المقال التالي
البسطرمة هي عبارة عن لحم بقري، قد تم تصنيعه بطريقة التجفيف، ويتم تتبيل اللحم ببعض التوابل المميزة ليعطي في النهاية الطعم الذي أحببناه بشكل كبير، وتعتبر البسطرمة من أكثر الأكلات المنتشرة بشكل كبير في بلادنا، ولكنها غالية الثمن، لذلك يمكن لكل ربة منزل القيام بعمل البسطرمة في المنزل إذا كانت تريد ذلك بخط أن بسيطة وبتكاليف أيضًا أقل من شرائها جاهزة.
ويوجد العديد من الأكلات التي يمكن بها إستخدام البسطرمة وأبرز هذه الأطعمة هي البيض بالبسطرمة، وذلك من خلال عمل أومليت حيث توضع حبتين أو ثلاث حسب الإستخدام بشكل مخفوق، وذلك داخل طاسة تيفال أو سيراميك ثم توضع فوقها القطع، كذلك يمكن إضافتها إلى البرجر، ويرجع تاريخ عملها إلى الأتراك والإيطاليين حيث كان يستخدموها في حفظ اللحوم، ثم دخلت إلى مصر مع الهجرة.
طريقة عمل البسطرمة في المنزل بكل سهولة
يمكنكم بالفعل الاستغناء عن شراء البسطرمة من الخارج بشكل كامل إذا تم اتباع خطوات بسيطة لتحضيرها في المنزل وتصبح امنه جدًا على الصحة، و بتكاليف أقل، وخطوات تجهيزها كالتالي:
مكونات عمل البسطرمة في البيت
- كيلو من عرق لحم بقري.
- ٣ملعقة من البابريكا.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الشطة.
- أربع فصوص من الثوم المفروم.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الكبابة الصيني.
- نصف ملعقة من الكمون.
- كمية من الملح الخشن.
- قطعة من قماش الجبن أو الشاش السميك.
طريقة تحضير البسطرمة
- قومي بتنظيف عرف اللحم جيدًا بالماء، ثم اتركيه في مصفاة حتى يتخلص من كل المياه الموجودة به.
- جففيه مرة أخرى جيدًا بإستخدام ورق المطبخ.
- قومي بإستخدام خيط ولفب به عرق اللحم بشكل طول، واعيدي الخيط من طرف عرق اللحمة.
- قومي بعد ذلك برش العرق بالكامل بالملح الخشن ثم يترك في مكان جاف لمدة أربعة أيام.
- بعد انتهاء المدة، أزيلي الملح من عرق اللحم تمامًا.
- يمكنك لف اللحم بالكامل بقطعة القماش الذي تم تحضيرها جيدًا.
- وقومي بوضعه بعد ذلك بداخل وعاء، وضعي فوقه أي شيء ثقيل الحجم حتى يضغط على اللحم، واتركيه لمدة يومين.
- قومي بتعليق قطعة اللحم بعد ذلك في مكان جاف تمامًا، واتركيه لمدة لا تقل عن أسبوع، حتى يجف اللحم تمامًا.
- أحضري بعد ذلك التوابل مع بعضها البعض، والثوم المفروم ايضًا، واخلطي كل المكونات بشكل جيد حتى تختلط، ثم أضيفي إليها قطرات من المياه حتى تصبح مثل المعجون الناعم.
- ادهني اللحم بهذا المعجون من الخارج بشكل كامل.
- تلقي اللحم مرة أخرى لمدة عشرة أيام حتى يجف أيضًا التوابل، لفي بعد ذلك اللحم في كيس بلاستيك للحفظ، قم توضع في الثلاجة ويتم تقطيعها حسب الرغبة في أي وقت.
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