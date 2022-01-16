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فطائر باستا فلورا مبروشة المربى اللذيذة كيكة خفيفة وسريعة، التارت من أسهل أنواع الكيك لأنه يعد بسرعة ومكوناته محددة لا تتغير ويمكن أن يعد التارت أو باستا فلورا بالمربى أو الشوكولاته وفي بعض الدول العربية تدعى المبروشة وهى حلى مميز يحضر من أنواع مختلفة من المربى أو الفاكهة وهي عبارة عن فطائر صغيرة أو فطيرة كبيرة على وجهها تزين بالمربى كطبقة خارجية لها، وفي الغالب يأخذ الوجه لها شكل مربعات صغيرة بها مربى وتناسب فطيرة باستا فلورا أو مبروشة المربى المناسبات وتقدم للضيوف وفي العزومات، وأما عن مكوناتها في بسيطة جدا ومتوفرة في كل مطبخ فتابعوا معنا طريقة باستا فلورا فطيرة مبروشة المربى بكل تفاصيلها.
فطيرة باستا فلورا مبروشة مربى
- احضري نصف كيلو من دقيق حلويات.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح رشة صغيرة.
- عدد 2 حبة من البيض بحرارة مطبخ.
- 1/8 كوب من سكر بودرة المنخول الناعم.
- 250 جرام من الزبدة أو السمنة الباردة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- لحشو الفطيرة كوب من المربى النوع المتوفر لديكم.
تحضير فطيرة باستا فلورا تارت مبروشة مربى
- أولا ننخل الدقيق جيدا ويخفق مع الزبدة أو السمنة الباردة وتخفق بالمضرب الكهربائي جيدا أوفي العجان أو تعجن بيديك جيدا.
- ثم نضيف عليهم السكر الناعم بعد نخله مع 2 حبة البيض مع الملح والفانيليا وتخفق المكونات معا وتلم العجينة فقط من دون عجن.
- عدم العجن كثيرا حتى لا تكون عجينة قاسية وتجف عندما تدخل الفرن، ثم تغلف العجينة بورق النايلون وتترك لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.
- ثم تفرد العجينة ما بين ورقتين من الزبدة جيدا وشكليها على شكل دائرة وترفع في قالب التارت أو في صينية مبطنة بورق زبدة ليسهل رفعها.
- وقصي أطراف العجينة الزيادة لأننا سنحتاج لها اصنعي كورة من العجينة الزيادة واتركيها جانبا، ثم ادهني وجه الباستا فلورا بالمربى.
- احرصي على أن تتغطى العجينة بالكامل من الجوانب والأطراف بالمربى، ثم باقي العجينة أفرديها بالنشابة على شكل مستطيل.
- ثم بالسكين اصنعي قطع طولية وترص على وجه العجينة كخطوط طولية وعرضية وتكون بشكل متناسق، ويسخن الفرن على حرارة 180 درجة.
- تدخل الصينية الفرن الساخن في الرف الأوسط وتترك لمدة ربع ساعة عندما تأخذ لون ذهبي على الوجه.
- تخرج الباستا فلورا فطيرة مربى رائعة باللون الجميل وتقطع وتقدم مع الشاي الساخن بالهنا والشفاء استمتعوا بتارت ساخن شهي.
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