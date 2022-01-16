فطائر باستا فلورا مبروشة المربى اللذيذة كيكة خفيفة وسريعة، التارت من أسهل أنواع الكيك لأنه يعد بسرعة ومكوناته محددة لا تتغير ويمكن أن يعد التارت أو باستا فلورا بالمربى أو الشوكولاته وفي بعض الدول العربية تدعى المبروشة وهى حلى مميز يحضر من أنواع مختلفة من المربى أو الفاكهة وهي عبارة عن فطائر صغيرة أو فطيرة كبيرة على وجهها تزين بالمربى كطبقة خارجية لها، وفي الغالب يأخذ الوجه لها شكل مربعات صغيرة بها مربى وتناسب فطيرة باستا فلورا أو مبروشة المربى المناسبات وتقدم للضيوف وفي العزومات، وأما عن مكوناتها في بسيطة جدا ومتوفرة في كل مطبخ فتابعوا معنا طريقة باستا فلورا فطيرة مبروشة المربى بكل تفاصيلها.

فطيرة باستا فلورا مبروشة مربى

احضري نصف كيلو من دقيق حلويات. ربع ملعقة صغيرة من الملح رشة صغيرة. عدد 2 حبة من البيض بحرارة مطبخ. 1/8 كوب من سكر بودرة المنخول الناعم. 250 جرام من الزبدة أو السمنة الباردة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. لحشو الفطيرة كوب من المربى النوع المتوفر لديكم.

تحضير فطيرة باستا فلورا تارت مبروشة مربى