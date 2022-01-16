طريقة عمل المكرونة بالبشاميل خطوة بخطوة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل المكرونة بالبشاميل من الوصفات التي يحبها الأطفال والكبار في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم بأكمله ويبحث عنها عدد كبير من السيدات، ولكن هناك سيدات لا يدركون ما هي الطريقة الصحيحة لعمل وصفة المكرونة بالبشاميل مع ضبط البشاميل وتسويتها بالشكل الصحيح ومن جانب أخر هناك من يحب تناولها جاهزة من المطاعم المختلفة، ومن هنا قررنا أن نقدم لكم أسهل طريقة لعمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المعروفة والدارجة الدقيقة ومذاقها أحلي من المطاعم.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

المكونات

نصف كيلو مكرونة مقصوصة.

نصف كيلو لحم مفروم.

عدد 2 بصلة متوسطة الحجم مقطع.

عدد 3 معلقة كبيرة دقيق.

عدد 2 معلقة كبيرة زيت عباد شمس أو زيت ذرة.

ملح وفلفل.

عدد 3 بيض.

2 كوب حليب.

3 معلقة قشطه أن وجد.

جوز الطيب.

3 معلقة كبيرة زبد أو سمن.

طريقة التحضير



في البداية يجب أن نأتي بحلة عميقة نضع بها ماء علي النار وحتي يتم غلي الماء تماما ثم نضع ملح والقليل من الزيت ثم نضع المكرونة، وننتظر حتي يتم تسويتها ونترك الحلة مفتوحة الغطاء، ونأخذ مكرونة تجربة حتي نتأكد من تمام تسويتها وبعد ذلك نقوم بتصفيتها من الماء، ونضع عليها القليل من الزيت حتي لا تلتصق ببعضها.

طريقة عمل البشاميل

نأتي بحلة عميقة ونضع بها الزبد أو السمن ونضع عليها الدقيق ونبدأ بالتقليب المستمر حتي يختلط السمن بالدقيق ثم نضع اللبن ثم القشطة مع التقليب وعندما نجد المزيج بدأ يتماسك نضع عدد 2 بيض مع رشه فلفل أسود ونبدأ بالتقليب المستمر حتي يختلط البيض بالبشاميل، ونضع الملح في النهاية لضبط المذاق.

طريقة عمل اللحم المفروم

نأتي بحلة عميقة ونضع بها 2 معلقة زيت ثم نضع عليه البصل المقطع مكعبات صغيرة، مع التقليب المستمر حتي يحمر البصل، ثم نضع عليه اللحم المفروم مع التقليب لمده تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق ثم قومي بخفض النار واغلقي الحلة وبعد 15 دقيقة سوف تجدين اللحم قد تم تسويته، وفي النهاية ضعي الملح والفلفل وجوز الطيب.

نضع القليل من البشاميل في أسفل الصنية والقليل من البشاميل علي الطبقة الأولي من المكرونة ثم نضع اللحم المفروم المستوي ثم نضع طبقة من المكرونة ثم نضع البشاميل وفي النهاية نضع بيضة مضروبة عليها رشه فلفل اسود، أو القليل من الجبن الموزاريلا ثم نضعها في الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية حتي يحمر وجهها ويمكنك وضع القليل من الجبن الموتزاريلا أو البقسماط المطحون علي سطح المكرونة حتي تعطي نكهة جديدة وقرمشه مميزة وبألف هنا.

هناك طريقة أخري يمكنك عمل بها المكرونة بالبشاميل وهي نفعل نفس الخطوات السابقة ولكن لا نقوم بسلق المكرونة ونضعها كما هي من الكيس غير ناضجة ونضع عليها كمية أكبر من البشاميل حتي يتم تسويتها بشكل أكبر في الفرن وتصبح ناضجة بشكل كامل وهذا ما نفعله عندما نقوم بطهي اللازنيا أيضا فنضع شرائح اللازانيا غير ناضجة بين طبقات البشاميل واللحم المفروم المعصج.