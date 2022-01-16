كنز رباني كريم أوراق الغار يخلصك من التجاعيد ويجعلك تبدين أصغر سناً

كريم أوراق الغار السحري ، من الكريمات الفعالة التي تساعد على تبييض البشرة وإعادة لونها الطبيعي إليها، كما يمنح البشرة النضارة والحيوية في أسرع وقت، كما يعمل على تهدئة البشرة ويجعلها صحية وجميلة، ويقضي على حبوب الشباب نهائياً التي تجعل مظهر الوجه مشوه، كما يعمل على شد تجاعيد البشرة وإزالة بشكل نهائي، ويعيد للبشرة حيويتها وجمالها ويجعلها تبدو أصغر سناً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم أوراق الغار السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم أوراق الغار السحري

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كوب من مغلي أوراق الغار. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من زيت أوراق الغار العطري.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم أوراق الغار السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به مغلي أوراق الغار، ثم نضيف النشا ونقلب حتى يذوب تماماً.

نقوم بوضع الوعاء على حمام ماء من البخار، ثم نقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نرفع الإناء من على البخار، ثم نضيف إليه زيت أوراق الغار ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

نترك الكريم يبرد تماماً، ثم نقوم باستخدام مرة واحدة يومياً قبل النوم لمدة نصف ساعة ويتم غسل الوجه بالماء البارد.

فوائد كريم ورق الغار السحري للبشرة

يحتوي الكريم على بعض الفوائد الجمالية الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-