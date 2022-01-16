نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الرواني بمقادير مظبوطة احلي من البسبوسة و أخف من الكيك في المقال التالي
مع فصل الشتاء يكثر تناول الحلويات و المخبوزات لأن هذه الوصفات تساعد على تدفئ الجسم وتمده بالطاقة و الحيوية، لهذا تحرص الأمهات على تحضير أنواع عديدة من الحلويات كل يوم لكي يتناولها اطفالهم وجميع افراد العائلة ولهذا سنقدم لكم اطعم واحلى نوع كيك وهي كيكة الرواني الخفيفة و السريعة، مع وجود العديد من أنواع الكيك و الحلويات ولكن تظل كيكة الرواني من أخف الكيكات وهذا لان مكونات بسيطة جدًا كما انها اقتصادية، لذلك سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير كيكة الرواني بكل اسرارها ومقاديرها المضبوطة.
مقادير كيك الرواني
هذا النوع من الكيك لا يحتاج سوي مكونات بسيطة واقتصادية جداً وهي:
- كوب من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب سميد.
- 2 كوب من الزبادي.
- كوب من السكر الأبيض الناعم.
- نصف كوب من جوز الهند (اختياري).
- 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفه.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ربع كوب من الحليب.
- باكيت من الفانيليا.
- بشر برتقالة (اختياري).
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
مقادير الشربات
- كوب ونصف من الماء.
- عصير نصف ليمونة.
- كوب من السكر الأبيض.
طريقة تحضير كيكة الرواني
سنقدم لكم خطوات تحضير كيكة الرواني بطريقة الأصلية لكي تحصلين على قوام هش وطري، وطريقة التحضير هي:
- أولاً نقوم بتحضير الشربات لان كيكة الرواني تحتاج شربات بادر.
- نضع اناء على النار ونضيف بداخله الماء والسكر ونتركهم حتى يغلوا ثم نضيف عصير الليمون ونتركه لمدة دقيقتين ثم نرفعهم من على النار ونتركه حتى يبرد.
- بعد ذلك نبدأ بتحضير الكيك نضع فى بوله كبيرة البيض ونقوم بخفقه بالمضرب الكهربائي حتي يغير لون البيض ويصبح فاتح.
- نضيف على البيض الفانيليا مع التقليب.
- بالتدريج ونقوم بإضافة الزيت و السكر الأبيض ونستمر في الخفق.
- بعد ذلك نضيف كوب الزبادي لابد من تقليب كافة المكونات بشكل جيد حتى يصبح القوام كريمي.
- نضيف السميد الناعم وجوز الهند مع التقليب المستمر.
- نضع الحليب و بشر البرتقال مع المكونات.
- نقوم بنخل الدقيق و البيكنج بودر ثم نضيفهم على المكونات ونقلبهم بالملعقة حتى يمتزجا كافة المكونات.
- نسكب خليط الكيك في قالب الدقيق بعد توزيع القليل من الزيت داخل القلب.
- نسخن الفرن مسبقاً ثم نضعها على الشبكة بدرجة حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقوم بتوزيع الشربات البارد على الكيكة ونتركها حتى تهدأ تماماً ثم نقطعها ونقدمها للطعام بالصحة والهنا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ