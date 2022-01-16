طريقة عمل كيكة الرواني بمقادير مظبوطة احلي من البسبوسة و أخف من الكيك

مع فصل الشتاء يكثر تناول الحلويات و المخبوزات لأن هذه الوصفات تساعد على تدفئ الجسم وتمده بالطاقة و الحيوية، لهذا تحرص الأمهات على تحضير أنواع عديدة من الحلويات كل يوم لكي يتناولها اطفالهم وجميع افراد العائلة ولهذا سنقدم لكم اطعم واحلى نوع كيك وهي كيكة الرواني الخفيفة و السريعة، مع وجود العديد من أنواع الكيك و الحلويات ولكن تظل كيكة الرواني من أخف الكيكات وهذا لان مكونات بسيطة جدًا كما انها اقتصادية، لذلك سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير كيكة الرواني بكل اسرارها ومقاديرها المضبوطة.

مقادير كيك الرواني

هذا النوع من الكيك لا يحتاج سوي مكونات بسيطة واقتصادية جداً وهي:

كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

كوب سميد.

2 كوب من الزبادي.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من جوز الهند (اختياري).

3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفه.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الحليب.

باكيت من الفانيليا.

بشر برتقالة (اختياري).

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

مقادير الشربات

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة.

كوب من السكر الأبيض.

طريقة تحضير كيكة الرواني

سنقدم لكم خطوات تحضير كيكة الرواني بطريقة الأصلية لكي تحصلين على قوام هش وطري، وطريقة التحضير هي: