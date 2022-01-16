عيش الشاورما السورى الاقتصادى الرائع طرى وشفاف بكل اسرارة مثل اكبر المطاعم ينافس الجاهز وبقوة

عيش الشاورما السورى الاقتصادى الرائع طرى وشفاف بكل اسرارة ، عيش الشاورما من ضمن الاطعمة المميزة والاكلات والمتنوعة في بعض الأحيان يستخدمها الكثيرون في تحضير سندوتشات المدارس والبعض الآخر يقوموا بتناولها عندما يرغب في تغيير المأكولات التقليدية فهو يعدي خبز ولكنه منفوخ ومن غير ويوجد الكثير و العديد من الوصفات المختلفة ولا تحضير عيش الشاورما واليوم سوف نقوم بتحضيره بطريقة مميزة جدا و وصفات لا تكلفك الكثير.

عيش الشاورما السورى الاقتصادى الرائع طرى وشفاف بكل اسرارة

عزيزتي إذا كنتي ترغبين في تحضير عيش الشاورما داخل المنزل ذ يمكنك أن تكوني بالاستعانة بالطريقه التاليه:-

المكونات:

ربع كيلو من الدقيق الفاخر.

نص كوب من الماء.

ثم رشه بسيطه من الملح.

نصف ملعقة من الخميرة.

بيكنغ باودر رشة من السكر.

طريقة تحضير عيش الشاورما:

اولا يجب عزيزتي أن تقومي بإضافة الدقيق البيكنج باودر والملح والخميرة، والسكر.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة المياه.

يمكنك عزيزتي دمج هذه المكونات جيده ثم بعد ذلك قومي بتقطيعها الى عدة قطع صغيرة.

ثم بعد ذلك يمكنك ايضا أن تقومي بوضع قطع العجين في صينية

ويتم تغطيتها باستخدام كيس من البلاستيك لمدة ساعتين.

ثم بعد ذلك قومي بتجهيز المقلاه و ابدئي بفرد العجينة باستخدام النشابة.

تفضل ان تقومي باقتناء و توفير وعاء مصنوعة من التيفال والسيراميك.

حتى لا تلتصق نبدا بوضع العيش و بعد مرور دقيقتين قم بازالته ونبدأ بتكرار هذه الخطوة لحين انتهاء العجين التي تتواجد لدينا.

طريقة عمل عيش الشاورما السوري

المكونات:

2 كوب ونصف من الدقيق

وملعقة من الحليب البودر.

نصف كوب من المياه ثم بعد ذلك نضع رشة من الخميرة.

ويرش عليها الملح رشة من السكر رشة من الخل.

الطريقة:-