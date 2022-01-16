أعملي شوربة الفول النابت على أصولها بطريقة صحية ومغذية لشتاء أكثر دفئاً

يعتبر الفون من الخضروات التي تفيد جسم الإنسان حيث يحتوي على الفوليت وهو عنصر مهم حيث يقوم بإنتاج كرات الدم الحمراء، ويحتوي أيضاً على البروتينات والألياف والكثير من الفيتامينات، كما أنه يحتوي على مادة تحفز إفراز مادة الدوبامين التي تعمل على تعزيز عمل الدماغ، وعلى الرغم من أن الفول يحتوي على الكثير من الفوائد الأخرى لا ينصح بتناول الفول بكميات كبيرة وذلك لأنه قد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم وخصوصاً عند الرجال، ويمكن أكل الفول بأكثر من طريقة وأيضاً يعتبر الفول مكون أساسي لكثير من الأكلات الأخرى مثل الفول النابت والفول المدمس.

طريقة عمل الفول النابت

يبحث الكثير من الناس عن طريقة لعمل الفول النابت في المنزل، حيث يعتبر الفول النابت من الوجبات التي يفضلها الكثير من الناس وهي وجبة ذات طعم لذيذ ومميز، وهذه الطريقة تعتبر من أسهل الطرق وأسرعها لعمل الفول النابت، وهي:

مكونات الفول النابت:

عدد ٣ كوب فول حب.

ماء حسب الاحتياج.

عدد ٢ بصلة مقطعة الي شرائح رفيعة.

ربع كوب عصير الليمون.

معلقة كبيرة كمون.

سمن بلدي.

معلقة صغيرة هال مطحون.

طريقة تحضير الفول النابت

نقوم أولاً بغسل الفول جيداً بالماء.

وبعد ذلك نقوم بوضع الفول في طبق عميق ونضع فوقه الماء حتي يغمره.

تترك الفول في الماء مدة لا تقل عن يومين، مع العلم أنه يجب تغير الماء من فترة الي فترة أخرى.

ثم بعد ذلك نصفي الفول من الماء ونغطيه بقطعة من القماش الرطب مع كيس من النايلون ثم نتركه مغطي لمدة يومين.

وبعد ذلك نجد أن الفول نبت، نقوم بغسلة جيداً بالماء، ثم نضع السمن على النار حتى يسخن وننزل بعد ذلك بشرائح البصل حتى تتشوح.

ثم نقوم بإضافة الملح والكمون على البصل ونقلب باستمرار حتى نحصل على اللون الذهبي.

ثم بعد ذلك نضع عليه الفول النابت والهال المطحون وعصير الليمون والقليل من الماء.

نترك جميع المكونات على النار فترة حتى تنضج بشكل نهائي، ثم بعد ذلك نقوم بتقديم الفول النابت ساخن.

الفول من البقوليات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تساعد الجسم على البناء وتعويض الأنسجة التالفة في جسم الإنسان، كما أنه يحتوي على الكثير من البروتينات أيضاً ويوجد به ألياف وهما من العناصر المهمة جداً للإنسان، ويحتوي الفول أيضاً على الفوليت.