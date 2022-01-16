بكوب من السكر اصنعي 100 قطعة مارشميللو بمكونين فقط بأبسط طريقة.. أفضل وصحي أكثر من الجاهز

طريقة عمل المارشميللو في البيت، يحظى المارشميلو بشهرة كبيرة في جميع بلدان العالم، فكثير من الصغار يحبونه بشدة ويحبون شرائه دائما، فهو من أنواع الحلوى الطيبة، فقوامه المطاطي وطعمه الرائع يجعل الأطفال يتعلقون فيه، وهناك أقاويل أن هذا النوع من الحلويات أساسه فرعوني حيث كان يتم تقديمه للشخصيات الكبيرة، ولكن مؤخراً كان سبب معرفتها هو الثقافة الأجنبية، حيث كثير من الناس يحبون تناول المارشميلو، ويحضر المارشميلو لأكثر من طعم ونكهة بالإضافة إلى ألوانها الجذابة، ومن مقالنا سنعرف الطريقة الصحيحة الناجحة لتحضير المارشميلو في المنزل وألذ من الجاهز.

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طريقة عمل المارشميلو في المنزل

تعرف هذه الحلويات بكثرة نكهاتها وألوانها أيضا، فطعمها لذيذ جدا وخصوصا عندما تقدم مع الحلويات والفواكه:

المكونات:

كوب من النشا السائلة.

واحد كوب من السكر الأبيض.

ملعقة من الجيلاتين البودر.

عدد اثنين بياض بيض.

نصف كوب من الماء الساخن.

مقدار نصف كوب من السكر المطحون.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة تحضير المارشميلو في البيت بطريقة سهلة

حضريه في المنزل بكل سهولة من خلال هذه الخطوات ولن تشتريه جاهز بعد الآن لضمان صحة أطفالك:

في حلة على النار نضع فيها النشا السائلة وننتظر حتى تغلي ثم نضع لها السكر الأبيض ونظل تحركهم معا حتى يصبح السكر ذائب تماماً. ثم نقوم بوضع الجيلاتين إلى المزيج السابق ونظل نقلب حتى لا تتكون معنا تكتلات. نرفع الحلة من على النار ونضعها في جانب. في العجان الكهربي أو المضرب الكهربائي نمزج بياض البيض حتى يصبح قوامها مثل الكريمة ثم نضع مزيج السكر. بعد ذلك نقوم بإضافة اللون والنكهة التي نريدها حتى يكون الطعم مثلما نريد. آخر خطوة نصب الخليط في صينية بها ورق زبدة ونضعها في الثلاجة ليبرد كليا.

بعد أن يبرد الخليط نخرجه ومقطعه الى الأشكال المحببة.