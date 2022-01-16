نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر سعودي في المنزل شهية وللذيذة وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر فطائر سعودي ، من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة، وتعتبر أيضاً من المعجنات التي يحبها الكثير من الأشخاص كوجبة إضافية، ويمكن أيضاً تناولها بجانب كوب من القهوة أو الشاي، وهي من المعجنات الهشة المفيدة للجسم، لأنها تحتوي علي السمسم وحبة البركة والحليب، وكلها مكونات صحية ومفيدة وغنية بالكثير من الكالسيوم والفيتامينات اللازمة لبناء الجسم، يمكن تحضير هذه الفطيرة الشهية في المنزل في وقت قليل جداً، يتميز هذا النوع من الفطير بطعم للذيذ ورائع وقوام خفيف وهش، يمكنك تقديم هذا الفطير بجانب العسل في الصباح علي الإفطار، يتميز أيضاً بسهولة وسرعة تحضيره، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل فطائر سعودي في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل فطائر سعودي

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذه الفطيرة اللذيذة وهي كالتالي:-

2 كوب دقيق قمح.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ.

2 معلقة كبيرة من السكر البودرة.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة كبيرة من السمسم.

مقدار معلقة كبيرة من حبة البركة.

سمن للدهن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير فطائر سعودي في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار وعاء عميق، ونخلط به الدقيق مع الخميرة والسكر والملح، ثم نضيف الماء بالتدريج في أثناء العجن بيدك. حتي يصبح لديك عجينة لينة وتلتصق باليد، ثم نقوم بتغطية العجين ويترك ليتخمر لمدة 60 دقيقة في درجة حرارة الغرفة. ثم نعجن مرة أخري، حتي يصبح لديك عجينة يسهل فردها، ثم يغطي ويترك يتخمر لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك سخني الفرن علي درجة حرارة 250 مئوية، وندهن صينية بالسمن ثم ضعي العجين وادهنيها بالسمن. ثم افرديها بيديك في الصينية، ورشي السمسم وحبة البركة علي الوجه، ثم ادخليها الفرن واتركيها لمدة 30 دقيقة، حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي. بعد ذلك اخرجيها من الفرن وتركيها تهدئ قليلاً، ثم قدميها مع العسل بالهناء والشفاء.

أسباب نجاح وصفات الفطائر

من هنا سوف نقدم لكم بعض هذه الأسباب وهي كما يلي:-

قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع العجين فيها للحصول علي جوانب ذهبية.

عند العجن استخدمي الدقيق المخصص للخبز والمعجنات.

السكر مكون أساسي في أي عجين يحتوي علي الخميرة.

اضيفي بعضاً من بودرة الزعتر لتحصلي علي مذاق مميز للعجين.

من عوامل نجاح المعجنات أن لا تطيلي في فترة الخبيز زيادة عن اللزوم.

طريقة عمل خبز التميس السعودي

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير هذا الخبز اللذيذ وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع به، 3 أكواب من الدقيق مع معلقتين كبار من حليب البودرة، مع معلقة صغيرة خميرة فورية مع معلقة كبيرة من السكر، واخلطي المكونات حتي تتجانس. ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج، حتي نحصل علي عجينة متماسكة وطرية. بعد ذلك شكلي كرات متوسطة الحجم من العجين، ثم انثري دقيق في صينية الفرن وضعي عليها كرات العجين، وغطي العجين واتركيه جانباً حتي يتخمر. ثم سخني الفرن علي درجة حرارة 250 مئوية، بعد ذلك اضغطي علي الكرات بواسطة يدك، ثم ادهني كرات العجين بالماء واصنعي شقوق فيها بالشوكة. بعد كدة ادخلي الصينية إلي الفرن حتي ينضج الخبز، ثم اخرجيها وقدمي الخبز، ساخناً بالهناء والشفاء.

فوائد السمسم للجسم

هيا بنا نذكر لكم من هنا بعض فوائده الصحية وهي كالاتي:-

يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية مثل الفسفور والكالسيوم و مغنسيوم.

يعمل علي تنظيم ضغط الدم.

يحافظ علي صحة القلب.

يعمل علي تنظيم مستويات الهرمونات.

خفض مستويات الكولسترول في الجسم.

يعمل علي محاربة السرطانات.

يقوي جهاز المناعة.

طريقة عمل فطيرة العسل الهشة

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات بسيطة لعمل هذه الفطيرة وهي كالاتي:-