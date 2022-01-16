اصنعي الحلاوة الطحينية البيتي على أصولها بأسرار طريقة المصانع وبمقادير غير مكلفة وطعم تحدي

الحلاوة الطحينية البيتي على أصولها بأسرار طريقة المصانع، أي وجبة إفطار لا تخلو من الحلاوة الطحينية فهي عنصر أساسي فيه، وتعتبر أحد الأصناف المحببة عند الكبار والصغار، فهي مفيدة ومغذية للجسم حيث يدخل في تحضيرها الطحينة والسمسم والذي يعتبر أحد مصادر الكالسيوم المهمة، وبسبب وجود الكالسيوم والماغنسيوم فيها تعد مصدر للطاقة مهم للجسم، كما أنه معالج جيد لقرحة الفم ومقوية للعظام، كما أنها تساعد في خفض ضغط الدم، ووسيلة إدرار ممتازة لحليب الأم المرضعة، واليوم سنساعدك على تحضيرها في المنزل والاستغناء عن الجاهزة، فنكون على علم بمكوناتها وبنظافتها وإليك الطريقة.

بكوب من السكر اصنعي 100 قطعة مارشميللو بمكونين فقط بأبسط طريقة.. أفضل وصحي أكثر من الجاهز

طريقة عمل الحلاوة الطحينية السادة

المكونات:

كوبين من الطحينة

كوبين من السكر البودرة.

عدد ٢ كوب من الحليب البودرة.

طريقة تحضيرها:

في إناء عميق نضيف فيه الحليب البودرة والسكر البودر والطحينة. نمزج كل المكونات معاً باستخدام ملعقة أو اليد حتى تتكون عجينة متماسكة. في علبة طعام مناسبة نضع فيها عجينة الحلاوة ونضغط جيداً ثم نضعها في الثلاجة ونخرجها عند الاستخدام.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة

المكونات:

شوكولاتة مبشورة.

كوبين طحينة.

عدد واحد كوب من السكر.

كوبين حليب بودرة.

لتحضير صوص الشوكولاتة:

كوب سكر بودرة.

واحد كوب حليب.

خمس ملاعق كاكاو خام.

نصف كوب زيت نباتي.

طريقة التحضير:

في طبق عميق نضع السكر البودرة والطحينة والحليب البودرة ونقلب بالمعلقة حتى تختلط المكونات. لتحضير صوص الشوكولاتة نضع كافة مكوناته في الخلاط الكهربائي و نشعله حتى يتكون صوص ثقيل القوام. نضع الصوص على الحلاوة ونمزجهم باليد. في علبة فارغة نضع فيها الشوكولاتة المبشورة ثم الحلاوة ونضغط جيداً ثم نتركها في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالمكسرات