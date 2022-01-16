تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل بتكلفة بسيطة ومكوناتها في مطبخك

تعتبر الحلاوة الطحينية من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمواد الغذائية المهمة فهي من الوجبات المحببة لدى الأطفال بالتحديد لعمل سندويشات المدرسة وتناولها في وجبة الفطار بشكل عام، فتتبعوا معنا في المقال الآتي الخطوات المتبعة في تحضير الحلاوة الطحينية في البيت بدل من شرائها جاهزة من الخارج وبتكاليف لا تتعدى ربع ثمن شرائها من الخارج.

تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل

يتم تحضير الحلاوة الطحينية بخطوات بسيطة وسهلة كما أن المقادير غير مكلفة ومتوفرة في كل مطبخ وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير الحلاوة الطحينية.

مقادير الحلاوة الطحينية في البيت

كأسان من السكر البودرة. كأسان من الحليب البودرة. كأسان من الطحينة السائلة. ملعقة من الفانيليا السائلة. مكسرات محمصة حسب الرغبة.

الخطوات المتبعة في تحضير الحلاوة الطحينية

يتم تحضير الحلاوة الطحينية بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضيرها.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في البيت

يتم خلط كلًا من السكر والحليب والفانيليا مع بعضهم البعض جيدًا. بعد ذلك يتم إضافة الطحينة السائلة إلى الخليط بصورة تدريجية ثم يتم التقليب والعجن لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. بعد ذلك يتم وضع الخليط في الحافظة البلاستيكية التي تكون على شكل مستطيل. يتم النقر على الحلاوة الطحينية ثم يتم تزيينها بالاعتماد على المكسرات ويتم النقر عليها. القيام بوضع الحلاوة الطحينية في الثلاجة وتركها لمدة ثلاثة ساعات ثم يتم إخراجها من الثلاجة وتقديمها وبالهناء عليكم.

مقادير تحضير الحلاوة الطحينية بالشيكولاتة في البيت