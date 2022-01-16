نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عجينة الباتيه القطنية والمورقة.. اعملي الباتيه المنزلي بحشوات مختلفة ولذيذة بالخطوات التفصيلية في المقال التالي
عمر شويل - جدة سر عجينة الباتيه القطنية والمورقة.. اعملي الباتيه المنزلي بحشوات مختلفة ولذيذة بالخطوات التفصيلية - ثقفني
الباتيه المنزلي بحشوات مختلفة، يعد الباتيه من أكثر أنواع المعجنات شهرة، فهو ذو طعم لذيذ وشهي يحبه الجميع صغار وكبار و بالأخص الصغار فهو بالنسبة لهم وجبة إفطار رائعة، ويمكنك أكل الباتيه بجانب كوب من الشاي الساخن على العشاء أو الإفطار، وأثناء تحضيره يمكن التنويع في حشواته فليس ضروري أن تكون الحشوة جبنة فقط، حيث نستطيع أن نحشيه بحشوات مالحة مثل الجبن والدجاج وبحشوات حلوة مثل حشوة شوكولاتة النوتيلا.
اصنعي الحلاوة الطحينية البيتي على أصولها بأسرار طريقة المصانع وبمقادير غير مكلفة وطعم تحدي
طريقة عمل الباتيه المالح بالجبنة
المكونات:
- كيلو إلا ربع من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- رشة من الملح.
- أربع ملاعق من الحليب المجفف.
- ملعقتين من الخميرة الفورية.
- ماء دافئ للعجن.
- نصف كوب من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من الحليب السائل.
- نصف ملعقة صغيرة نسكافيه.
- بيضة.
- ميكس جبن.
طريقة تحضيره في البيت
- في وعاء كبير نضع فيه كمية الدقيق الأبيض ثم نضع رشة الملح وملعقة السكر وملعقتين الخميرة ومقدار الحليب المجفف.
- ثم تمزج كل المكونات الجافة سويا ثم نضع نصف كوب الزبدة ويجب أن تكون طرية ثم نعجن كله معا حتى تمتزج المكونات.
- بعد ذلك نضيف الماء ونعجن لمدة عشر دقائق ليصبح لدينا عجينة طرية وملساء، ثم نقوم بتغطية العجينة وأخذها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى تختمر ويكبر حجمها.
- نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ثم نحضر صينية وندهنها زيت أو سمنة.
- في إناء صغير نضع فيه البيضة والحليب السائل والنسكافيه ونخفق جيداً.
- نحضر العجينة ونكور كور متساوية ثم نتركها تختمر، بعد ذلك نفرد كل كورة على شكل مستطيل ثم نضع فيها الجبنة ونلف العجينة ليصبح شكلها مثل الباتيه، ثم نستكمل باقي الكمية.
- نقوم بدهن وجه الباتيه بمزيج البيض ونرصهم في الصينية وننتظر نصف ساعة حتى يختمر ثانية ثم ندخل الصينية الفرن حتى ينضج ويأخذ اللون المطلوب.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ