سر عجينة الباتيه القطنية والمورقة.. اعملي الباتيه المنزلي بحشوات مختلفة ولذيذة بالخطوات التفصيلية

الباتيه المنزلي بحشوات مختلفة، يعد الباتيه من أكثر أنواع المعجنات شهرة، فهو ذو طعم لذيذ وشهي يحبه الجميع صغار وكبار و بالأخص الصغار فهو بالنسبة لهم وجبة إفطار رائعة، ويمكنك أكل الباتيه بجانب كوب من الشاي الساخن على العشاء أو الإفطار، وأثناء تحضيره يمكن التنويع في حشواته فليس ضروري أن تكون الحشوة جبنة فقط، حيث نستطيع أن نحشيه بحشوات مالحة مثل الجبن والدجاج وبحشوات حلوة مثل حشوة شوكولاتة النوتيلا.

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طريقة عمل الباتيه المالح بالجبنة

المكونات:

كيلو إلا ربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

أربع ملاعق من الحليب المجفف.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ماء دافئ للعجن.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة نسكافيه.

بيضة.

ميكس جبن.

طريقة تحضيره في البيت