طريقة عمل مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة بطريقة مميزة وشهية والطعم الرهيب

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عمر شويل - جدة تعتبر المكرونة بالبشاميل من الاكلات اللذيذة والمفضلة لدى الكثير. وتعتبر من الذ واشهى الاكلات. وتتميز المكرونة بالبشاميل بمحتواها الغني من العناصر الغذائية الهامة والضرورية لصحة الجسم. ويمكن تحضير المكرونة بالبشاميل بعدة طرق مختلفة. سواء باللحمة المفرومة او الدجاج او الجبن الشيدر. وتبحث الكثير من ربات البيوت والأمهات عن افضل الطرق لعمل المكرونة بالبشاميل بطريقة مميزة وشهية لتقديمها الى افراد الاسرة. وسوف نتناول فى هذا المقال طريقة عمل مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة. بوصفة وطريقة مميزة كما عودناكم على تقديم افضل الطرق فى اعداد الاكلات المختلفة.

طريقة عمل مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبسيطة

لابد الاخذ فى الاعتبار ان اى وصفة من الوصفات التى يتم اعدادها فى المنزل ان هناك بعض المكونات والمقادير اللازمة في إعدادها وتجهيزها. حتى يكون الناتج من عمل الوصفة او نوع الاكلات مميز وشهى ولذيذ. ولذلك نقدم المكونات والمقادير اللازمة لعمل مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة البلدى فى الخطوات التالية.

مكونات ومقادير عمل مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة

ثلاث أرباع كيلو من المكرونة الأقلام.

ملعقة ونصف من الملح حسب الرغبة.

مكونات حشوة اللحمة المفرومة

نصف كيلو من اللحمة المفرومة البلدى الطازج.

ملعقة ونصف من الزبدة او السمنة.

ثم حبتان من الطماطم المفرومة.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

حبة من البصل المفرومة.

ملعقتان من صلصة الطماطم.

ثم ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ايضا ملعقة من الفلفل الأسود حسب الرغبة.

كذلك ملعقة من البهارات المشكلة.

مقادير عمل البشاميل للمكرونة

لتر ونصف من الحليب السائل.

خمس ملاعق من الدقيق النقي.

ايضا ملعقتان من الجبنة الكريمى.

مع خمس ملاعق من الزبدة او السمنة.

أربع ملاعق من الزيت الذرة.

ثم ملعقة من الملح.

ايضا نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

كوب ونصف من الكريمة.

مكعبان من مرق الدجاج.

طريقة عمل المكرونة بشاميل باللحمة المفرومة

سلق المكرونة

فى وعاء على نار متوسطة به ماء كافي للسلق مع رشة ملح وأربع نقط من الزيت حتى لا تتعجن.

وضع المكرونة بعد ان يغلى الماء والتقليب كل فترة حتى لا تلتصق.

وتترك حتى تنضج حوالى 8 – 10 دقائق.

بعد ذلك تصفى وتوضع فى مصفاة جانبا.

طريقة عمل بشاميل المكرونة

وضع وعاء على نار متوسطة ثم نضع الزبدة او السمن والزيت حتى تذوب الزبدة.

اضافة الدقيق والتقليب جيدا ثم اضافة الحليب بالتدريج مع التقليب حتى لا يتكتل الدقيق.

ثم اضافة الكريمة والجبنة والملح والفلفل الاسود و ومرق الدجاج .

بعد ذلك التقليب حتى يغلى المكونات ويصبح القوام ثقيل وكريمي ثم ترفع المكونات من على النار.

طريقة تحضير حشوة اللحم المفروم

نضع وعاء على نار متوسطة ثم نضع الزبدة او السمن والبصل والثوم والتقليب حتى يصفر لونهما.

اضافة اللحمة المفرومة والتقليب ثلاث دقائق ثم نضع الطماطم وصلصة الطماطم والملح والفلفل الاسود والبهارات والتقليب حتى تتشرب اللحمة الماء وترفع من على النار.

طريقة عمل صينية مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة