طريقة عمل البيتزا بدون دقيق بطعمها الخطير ولا تسبب الخمول والكسل

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طريقة عمل البيتزا بدون دقيق، بدون دقيق وصفة بيتزا بمكونات صحية حيث يعتبر الدقيق من ضمن المواد التي تعارف عليها على أنها من السموم البيضاء مثل الملح والسكر، وذلك قد يسمح لنا أن نتعرف معكم على وصفة جديدة نستغني من خلالها عن الدقيق لضمان طريقة صحية مفيدة لأولادنا؛ حيث أنها تتكون من البطاطس والخضروات ومن الممكن إضافة بعض البروتينات التي تفيد منها الجسم.
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طريقة عمل البيتزا بدون دقيق
تعتبر البيتزا من الأكلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ولأنها تعتبر أكلة ضرورية للكثير، وأن الدقيق قد أشار الأطباق على أنه سم أبيض، والآن نتعرف معكم على المقادير، وهي كالآتي:
- كمية مناسبة من البطاطس المهروسة.
- فلفل يقطع شرائح.
- طماطم شرائح.
- زيتون قطع.
- كاتشاب.
- مقدار بسيط من الملح.
- فلفل أسود
- كمون.
- جبن مشكل.
- البروتين التي ترغب فيه لديك.
طريقة تحضير البيتزا بدون دقيق
بإتباع الخطوات التالية قد نحصل على ألذ وأفضل بيتزا صحية، والخطوات هي كما يلي:
- نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية من الماء؛ ثم تغسل البطاطس جيدا ونضعها في الماء مدة ربع ساعة تقريبا حتي تسلق.
- بعد التسوية الجيدة للبطاطس يتم التقشير والهرس جيدا.
- يتم إضافة بعض من الملح والفلفل والكمون.
- يتم إحضار مقلاة واسعة غير قابلة للالتصاق ونضع قليل من السمن البلدي.
- قومي بإضافة البطاطس ويتم توزيعها جيدا داخل الطاسة.
- ثم نضيف الجبن المشكلة التي هي جبن موتزريلا و الشيدر والرومي،
- ثم نضيف الفلفل والطماطم والزيتون.
- والآن يمكنك إضافة أي نوع من البروتينات التي ترغبها.
- كما أنه لا بد أن تترك البيتزا على النار لمدة 7 دقائق تقريبا وتغطى.
- وفيما بعد نضعها تحت الشواية لمدة خمس دقائق.
- كما انها تقدم مع الخبز المفضل لديك.
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