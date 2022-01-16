طريقة عمل البيتزا بدون دقيق بطعمها الخطير ولا تسبب الخمول والكسل

طريقة عمل البيتزا بدون دقيق، بدون دقيق وصفة بيتزا بمكونات صحية حيث يعتبر الدقيق من ضمن المواد التي تعارف عليها على أنها من السموم البيضاء مثل الملح والسكر، وذلك قد يسمح لنا أن نتعرف معكم على وصفة جديدة نستغني من خلالها عن الدقيق لضمان طريقة صحية مفيدة لأولادنا؛ حيث أنها تتكون من البطاطس والخضروات ومن الممكن إضافة بعض البروتينات التي تفيد منها الجسم.

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طريقة عمل البيتزا بدون دقيق

تعتبر البيتزا من الأكلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ولأنها تعتبر أكلة ضرورية للكثير، وأن الدقيق قد أشار الأطباق على أنه سم أبيض، والآن نتعرف معكم على المقادير، وهي كالآتي:

كمية مناسبة من البطاطس المهروسة.

فلفل يقطع شرائح.

طماطم شرائح.

زيتون قطع.

كاتشاب.

مقدار بسيط من الملح.

فلفل أسود

كمون.

جبن مشكل.

البروتين التي ترغب فيه لديك.

طريقة تحضير البيتزا بدون دقيق

بإتباع الخطوات التالية قد نحصل على ألذ وأفضل بيتزا صحية، والخطوات هي كما يلي: