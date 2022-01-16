نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقتان من القرنفل لتطويل الشعر خلطة جبارة ضعيها كل يوم لـ7 أيام فقط سيطول شعرك دون توقف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات اطاله الشعر السريعة، سيدتي الجميلة احصلي على شعر ناعم طويل خالي من التجاعيد في أسرع وقت، من خلال أقوى الوصفات الجيدة التي تعمل زيادة معدل النمو للشعر.

يمكن الاهتمام بجمال الشعر عند اتباع وصفات طبيعية مستخلصة من الطبيعة، وذلك من خلال اتباع الوصفات التالية التي تعد افضل وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه من بين الوصفات الطبيعية الأخري.

وصفة لتطويل الشعر في يوم واحد

اولا وصفة زيت جوز الهند، تم تصنيف زيت جوز الهند كأحد الزيوت الطبيعية الغنية عن التعريف في إطالة الشعر.

يتكون زيت جوز الهند من عناصر محفزة للنمو بشكل كبير، ولذا له تأثير كبير في تطويل الشعر بشكل ملحوظ.

طريقة استخدام وصفة زيت جوز الهند:

يتم تجفيف ربطة بقدونس، تخلط مع كوب من زيت جوز الهند.

يضاف 2 ملعقة من الحناء إلى الخليط، وتقلب جيدا.

توضع الخلطة على النار في قدر حتى يتم تدفئتها.

ترفع الوصفة من النار، ومن ثم تدهن بها فروة الشعر بالكامل، ويترك مدة تصل إلى ساعة، ثم يشطف الشعر.

يجب تنفيذ تلك الوصفة بمعدل مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظي الفرق الشاسع في تطويل الشعر ولكن عند المداومة.

خلطة لتطويل الشعر في 3 ايام

وصفة الزيت والحلبة:

يمكن هنا استخدام زيت الذرة العادي، وأضاف لعبوة الزيت مقدار عشرة ملاعق من الحلبة المطحونة ويتم إحكام غلقها، وتترك لمدة 10 أيام بدون أن تفتح نهائيا.

بعد مرور الوقت المحدد، يتم استعمال الوصفة اي يؤخذ من الخليط ويدهن الشعر.

تعمل تلك الوصفة على تطويل وتنعيم الشعر.

يجب المداومة على استعمال الخلطة مرتين في الأسبوع، للحصول على أفضل نتيجة.

وصفة الزنجبيل لتطويل الشعر:

تخلط ملعقة كبيرة من معجون الزنجبيل، وتضاف لها واحد ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وتضاف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم ملعقة كبيرة زيت جوجوبا، ثم ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

تأخذ من الخلطة ويتم تدليك فروة الرأس بالكامل، جيدا بأطراف الأصابع، لمدة تصل إلى خمسة دقائق.

يترك الخلطة على الشعر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

يشطف الشعر بشامبو مناسب.

تكرر تنفيذ الوصفة مرتان في الأسبوع.

تعمل تلك الوصفة على تطويل الشعر حيث أنها تحسن الدورة الدموية، وتحفز بصيلات الشعر على النمو السريع.

وصفة الخروع لتطويل الشعر سريعا

مع وصفة زيت الخروع المذهلة شعرك سيطول سنتمترات اسبوعيا، فقط خذي قطرات من زيت الخروع وامزجيها مع قطرات من زيت النخاع ثم وزعيهم على كامل الشعر مع التدليك للفروة حتي يصل مزيج الزيوت إليها، ثم اتركي الخليط لمدة ثلاث ساعات على شعرك قبل شطفه بالماء البارد، كرري تلك الوصفة مرتين كل اسبوع.

وصفة البيض لتطويل الشعر

مع وصفة البيض التي تعمل على تغذية الشعر وتعطيه بريق ولامعانًا، كونه يحتوي البيض على العديد من البروتينات التي تعمل على علاج التلف وإصلاح الشعر من خلال مزج بيضة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة من العسل ويوزع الخليط على كامل الشعر ويترك حتي يجف ثم يغسل بالماء والشامبو.

القرنفل لاخفاء الشيب

يمكن الحصول على تغطية مثالية لشيب الشعر عن طريق القرنفل الذي يتيح لكي علاج للشيب عن طريق اتباع الوصفة التالية وهي خلط ملعقتان من زيت القرنفل مع زيت الخردل وبعد التأكد من خلط المكونان معا جيد ثم بدء توزيع الخلطة على الشعر مع التدليك، ويغطي من بعدها الشعر بكيس بلاستيك ويترك حتي يمر ثلاثة ساعات من ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو.