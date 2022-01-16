استخدمي هذه الوصفة لتبيض الأسنان كالؤلؤ في 3 دقائق ..إزالة الاصفرار والجير بشكل نهائي

كنز رباني لتبيض الأسنان كاللؤلؤ في 3 دقائق، هذا ما نحصل عليه من خلال هذا المقال؛ حيث أن تنظيف وتبيض الأسنان من الأمور المهمة في حياة الكثير من الأشخاص للظهور بمظهر نظيف ورائحة ذكية حين تتحدث إلى الآخرين، كما أن الأسنان هي الإشارة التي تعلن عن وجود مشكلات صحية في جسم الإنسان؛ حيث أنه يشير كثير من الأطباء إلى أن صحة الجسم تبدأ من الأسنان والاهتمام بها والقضاء على الاصفرار والتسوس وتأكل المينا والآن نتعرف على الوصفة السحرية للتنظيف.

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طرق تنظيف الأسنان

الفراولة؛ من الفاكهة التي أعلن عنها العديد من الأطباء في أنها أثبتت فاعليتها على تنظيف والمحافظة على صحة الأسنان واللثة، وهي تعتبر بسيطة وتطبق الوصفة من خلال وضع حبة من الفراولة مباشرة على الأسنان لتحصل على أسنان بيضاء ولثة سليمة.

من الفاكهة التي أعلن عنها العديد من الأطباء في أنها أثبتت فاعليتها على تنظيف والمحافظة على صحة الأسنان واللثة، وهي تعتبر بسيطة وتطبق الوصفة من خلال وضع حبة من الفراولة مباشرة على الأسنان لتحصل على أسنان بيضاء ولثة سليمة. قشور الليمون؛ قشور الليمون لها دور فعال جدا في التغلب على لون الاصفرار المزعج الذي يلاحق الأسنان ويتسبب في الحرج الكبير للشخص، وذلك بتطبيق قشر الليمون على الأسنان لتحصلي على أسنان نظيفة ناصعة البياض.

قشور الليمون لها دور فعال جدا في التغلب على لون الاصفرار المزعج الذي يلاحق الأسنان ويتسبب في الحرج الكبير للشخص، وذلك بتطبيق قشر الليمون على الأسنان لتحصلي على أسنان نظيفة ناصعة البياض. الكركم؛ الكركم يعتبر من الأعشاب الجيدة التي تساعد في التخلص من البقع الصفراء التي تظهر على الأسنان وتسبب الإزعاج والحرج، وذلك من خلال وضع الفرشاة على مسحوق الكركم ونضعها مباشرة على الأسنان لكي نحصل على أسنان ناصعة البياض.

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