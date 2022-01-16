طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا لتبييض البشرة وشد التجاعيد وإزالة البقع الداكنة نهائيا من البشرة

طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا، التبيض الفوري بكريم النشا ولبان الذكر هذا ما يبحث عنه الكثير من الفتيات والسيدات كثيرا، وذلك للحصول على بشرة صافية بيضاء خالية من البقع الداكنة؛ فهناك العديد من كريمات التفتيح التي تباع في محلات مستحضرات التجميل وبالرغم من أنها غالية الثمن ولها مفعول جيد إلا أنها مع الاستمرار قد تضر البشرة ضررا بالغا؛ فلابد من استخدام وصفات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة والقضاء على البقع الداكنة وهذا ما نتناوله معكم من خلال مقالنا هذا.

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التبييض الفوري بكريم النشا ولبان الذكر

كريم النشا ولبان الذكر له الكثير من الفوائد المتعددة للبشرة؛ فهو يعمل على التفتيح وإزالة البقع والقضاء على خلايا الجلد الميتة وإزالة دهون الوجه والكثير من المشاكل التي تتعرض لها البشرة، وتتكون هذه المكونات من الآتي:

تحتاج إلى إضافة حوالي ملعقة كبيرة من النشا.

كما أنه لا بد من إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق لبان الذكر.

كوب كبير من الماء

طريقة تحضير كريم النشا ولبان الذكر

من خلال المكونات التي تم ذكرها في السابق وباتباع الخطوات التالية سوف نحصل على خليط من كريم النشا ولبان الذكر للتفتيح الطبيعي من خلال الخطوات التالية: