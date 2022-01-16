نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز الشاورما في خمسة دقائق فقط.. اخبزيه في المنزل بهذه الوصفة أطعم من الجاهز في المقال التالي
طريقة عمل خبز الشاورما في خمسة دقائق فقط، طريقة عمل خبز الشاورما هذا ما يبحث عنه الكثير عبر محركات البحث؛ حيث أن الشاورما من الأكلات التي تعتمد في إعدادها على هذا النوع من الخبز؛ فلابد من كيفية تحضيره وهذا سيكون محور مقالنا هذا، وذلك لأن الشاورما من الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الكبار والصغار منذ أن مكث الكثير من السوريين، وهذا أدي إلى انتشار الآكلة السورية الأصل ونتعرف معكم الان على المكونات والطريقة بكل سهولة ويسر.
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طريقة عمل خبز الشاورما
بمكونات بسيطة وسهلة سوف نعد لكم خبز الشاورما اللذيذة، والمكونات تتمثل في الآتي:
- 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- 4/3 كوب من الدقيق الأسمر.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة أيضا من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- نصف كوب من اللبن الحليب الدافئ.
- 4/3 كوب من الماء الدافئ.
طريقة تحضير خبز الشاورما
في خطوات بسيطة قد نعرضها لكم تحصلون على أسهل شرح مفصل لعمل خبز الشاورما، ومنها ما يلي:
- يتم إحضار الخلاط الكهربائي ونضع به كلا من الدقيق الأبيض والدقيق الأسمر والبيكنج بودر والخميرة والسكر والملح ثم نخلطهم جيدا.
- ثم بعدها نضيف الحليب والماء والزيت ويتم خلطهم على سرعة تشغيل بطيئة حتى يتم الحصول على قوام متماسك قليلا.
- بعد ذلك نضع الخليط في إناء عميق ونقلب جيدا لمدة خمسة دقائق حتى يصبح عجين ناعم.
- يتم تشكيل العجين إلى كرات متساوية ويدهن وش العجين بالزيت.
- ثم نقوم بغطاء الوعاء بكيس من البلاستيك حتي تختمر نتركها لمدة ربع ساعة.
- يتم فرد العجين بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق حتى لا تلتصق العجين.
- بعد ذلك نترك العجين لمدة عشرة دقائق.
- نقوم بإحضار مقلاة واسعة غير قابلة للالتصاق ونضع بها أقراص العجين وتقلب على الوجه الآخر ثم نخرجها.
- ثم نكرر العملية لحين الانتهاء في الكمية ثم يغطى الخبز بغطاء من القماش حتى يظل طري إلى أن ننتهي من الكمية كلها.
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