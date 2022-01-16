طريقة عمل خبز الشاورما في خمسة دقائق فقط.. اخبزيه في المنزل بهذه الوصفة أطعم من الجاهز

طريقة عمل خبز الشاورما في خمسة دقائق فقط، طريقة عمل خبز الشاورما هذا ما يبحث عنه الكثير عبر محركات البحث؛ حيث أن الشاورما من الأكلات التي تعتمد في إعدادها على هذا النوع من الخبز؛ فلابد من كيفية تحضيره وهذا سيكون محور مقالنا هذا، وذلك لأن الشاورما من الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الكبار والصغار منذ أن مكث الكثير من السوريين، وهذا أدي إلى انتشار الآكلة السورية الأصل ونتعرف معكم الان على المكونات والطريقة بكل سهولة ويسر.

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طريقة عمل خبز الشاورما

بمكونات بسيطة وسهلة سوف نعد لكم خبز الشاورما اللذيذة، والمكونات تتمثل في الآتي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

4/3 كوب من الدقيق الأسمر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة أيضا من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف كوب من اللبن الحليب الدافئ.

4/3 كوب من الماء الدافئ.

طريقة تحضير خبز الشاورما

في خطوات بسيطة قد نعرضها لكم تحصلون على أسهل شرح مفصل لعمل خبز الشاورما، ومنها ما يلي: