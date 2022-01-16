طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم والهش بمقادير متوفرة وبسيطة في كل بيت

طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم، هو كل ما تبحث عنه السيدات لعمله في المنزل؛ حيث الطعم المميز برائحة الزبدة الفلاحي وهذا النوع من البسكويت الناعم يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص؛ فيمكنك تحضيره في المنزل بسهولة ويسر فهو يحضر من خلال كيس الحلويات لأنه عجينة لينة وسهلة التشكيل، وهذا ما سنعرفه معكم من خلال مقالنا هذا.

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طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم

من خلال بعض المكونات البسيطة التي لا تكلفك الكثير وفي أقل وقت ممكن نحصل على بسكويت الزبدة الناعم، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

ربع كيلو من الزبدة الفلاحي.

كوب الا ربع من السكر الأسمر.

عدد بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من السكر الأبيض.

طريقة التحضير

يتم إحضار خلاط كهربائي ثم نضع به كلا من الزبدة والسكر الأسمر ثم نخلطهم جيدا، وبعد ذلك يتم إضافة البيض والفانيليا ويتم الخلط مرة أخرى وبعدها نضيف الدقيق والملح ثم نخلطهم جيدا على سرعة متوسطة حتى يختفي الدقيق تماما. بعد ذلك يتم تقسيم العجين إلى ثلاثة كرات ويتم وضعهم في الثلاجة لمدة ساعة تقريبا. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة. ثم نفرد العجين على سطح مساوي صلب ونضع عليه القليل من الدقيق حتى لا تلتصق العجين. بعد فرد العجين ويرش سكر ثم باستخدام كوب صغير يتم تشكيل العجينة على شكل دوائر صغيرة ويتم تزينها بعود من الخشب لرسم ثقوب صغيرة على وجه البسكويت. يتم بعد ذلك إحضار صينية مبطنة بورق زبدة، ثم يرص بها البسكويت وندخلها الفرن مدة نصف ساعة حتى تنضج.

ملحوظة يمكنك تشكيل العجينة بواسطة كيس الحلواني وذلك لسهولة العجينة وتشكيلها داخل الكيس.