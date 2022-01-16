نتيجة فورية مذهلة.. اقوى كيراتين فرد الشعر الخشن والمجعد وترطيب رهيب من اول استعمال فى ربع ساعة

نتيجة فورية مذهلة.. اقوى كيراتين فرد الشعر الخشن ، يوجد الكثير و العديد من الأسباب المختلفة التي يجعلها تقوم بفرد الشعر والتخلص من التجاعيد التي تتواجد فيها، وأصبح الشعر انسيابي مميز بعد اتباع وصفة مميزة جدا ولكن الكرياتين الكيميائي قد يعتبر مضر جداً، لأنه يعمل على تقصف وتساقط بصيلات الشعر لذلك اليوم سوف نتحدث عن بعض الوصفات الطبيعية التي تعد كيراتين طبيعي يعمل على فرد الشعر.

نتيجة فورية مذهلة.. اقوى كيراتين فرد الشعر الخشن

يوجد بعض الطرق التي من خلالها نساعد على فرد الشعر واستقامته بالتخلص تماما من أي مشاكل تتواجد فيه بدلا من استخدام بعض المواد الكيميائية مثل المكواه والاستشوار لذلك طريقة فرد الشعر بزيت اللوز

المكونات :-

خمس ملاعق من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت اللوز.

3 ملاعق من زيت السمسم.

طريقة تحضير الوصفة:-

اولا يجب ان نقوم باضافة زيت جوز الهند مع زيت اللوز .

أولا يجب أن نقوم بوضع هذا المزيج على الشعر.

ثم يتم تغطيته جيدا باستخدام قبعة الاستحمام.

وبعد ذلك انتظري لمدة ساعتين.

ثم يتم غسل الشعر وسوف تلاحظ الفرق من اول استخدام هذه الوصفة.

للافادة كامله لتنعيم وترطيب الشعر كرري الوصفة عدة مرات

زبدة الشيا وزيت اليقطين

زبدة الشيا مع زيت اليقطين يعد من افضل انواع الماسكات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر وازالة التجاعيد التي تتواجد فيه لهذا السبب عزيزتي يمكنك أن تستطيع الحصول على هذا النوع من الزيوت الطبيعية، و ابدئي بتطبيق وصفة سحرية للشعر كرياتين طبيعي:-

المكونات:-

ثلاثة ملاعق زيت اليقطين.

ملعقتين زبدة الشيا.

و ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

طريقة تطبيق الوصفة:-

اولاً يجب أن نقوم باضافة زبدة الشيا مع اليقطين مع جوز الهند نخلط المكونات جيدا.

و نبدا تقسيم الشعر عدة أقسام ثم نقوم باضافة عليه هذا المزاج ونبدا

لمدة خمس ساعات على الشعر.

ويمكن ايضا ان نقوم باجراء البروكاب للحصول على فرد وتنعيم الشعر .

يمكنك عزيزي القارئ ان تقومي باضافة البيض لهذه الوصفة حتى تستطيع ايضا الحصول على البروتين الكامل لبصيلات الشعر وتقويته حتى لا يوجد بها أي تلف.

أهمية الوصفة :-