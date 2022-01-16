طريقة عمل الجبنة المثلثات( النستو ) بمكونات صحية ومضمونة فى المنزل

تعتبر الجبنة المثلثات من أنواع الأجبان المغذية جدا، والتى ينصح بها الكثير من الاطباء لأنها قليلة الملح وكذلك كثيرة الفوائد ولها قيمة غذائية عالية، لذلك ينصح الأطفال بتناوله للإستفادة من فوائده فى بناء العضلات ويمد الجسم بإحتياجاته من الكالسيوم، والكثير من السيدات تبحث عن طريقة عملها فى المنزل وذلك لضمان سلامة مكوناتها بعيداً عن الجاهزة التى لا يعلم مصدرها وكذلك نبعد عن تكلفة شرائه من الخارج وتكلفتها العالية، كما أن الأطفال والكبار أيضاً يحبون أكلها على الإفطار أو فى الساندويتشات، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الجبنة المثلثات (النستو) بالتفصيل.

مكونات الجبنة المثلثات (النستو)

تتكون الجبنة المثلثات من مكونات بسيطة وغير مكلفة بالنسبة لشرائها من الخارج وهى كالتالي:

كوب من اللبن البقري البلدي.

ملعقة صغيرة من الملح ممسوحة.

٣ قطع من الجبنة المثلثات.

٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.

١/٤ كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

٢ ملعقة كبيرة من القشطة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الجبنة المثلثات سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: