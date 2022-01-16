نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبنة المثلثات( النستو ) بمكونات صحية ومضمونة فى المنزل في المقال التالي
تعتبر الجبنة المثلثات من أنواع الأجبان المغذية جدا، والتى ينصح بها الكثير من الاطباء لأنها قليلة الملح وكذلك كثيرة الفوائد ولها قيمة غذائية عالية، لذلك ينصح الأطفال بتناوله للإستفادة من فوائده فى بناء العضلات ويمد الجسم بإحتياجاته من الكالسيوم، والكثير من السيدات تبحث عن طريقة عملها فى المنزل وذلك لضمان سلامة مكوناتها بعيداً عن الجاهزة التى لا يعلم مصدرها وكذلك نبعد عن تكلفة شرائه من الخارج وتكلفتها العالية، كما أن الأطفال والكبار أيضاً يحبون أكلها على الإفطار أو فى الساندويتشات، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الجبنة المثلثات (النستو) بالتفصيل.
مكونات الجبنة المثلثات (النستو)
تتكون الجبنة المثلثات من مكونات بسيطة وغير مكلفة بالنسبة لشرائها من الخارج وهى كالتالي:
- كوب من اللبن البقري البلدي.
- ملعقة صغيرة من الملح ممسوحة.
- ٣ قطع من الجبنة المثلثات.
- ٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ١/٤ كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ٢ ملعقة كبيرة من القشطة.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل الجبنة المثلثات سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به اللبن والدقيق وقطع الجبنة والزيت والخل والملح والقشطة أو مكعب من الزبدة.
- نخلط المكونات كلها مع بعض كويس حتى يصبح الخليط ناعم جداً وكريمي.
- نحضر حلة مناسبة ونكب بها الخليط السابق ونضعها على النار ونقلب بواسطة مضرب سيلك يدوي.
- نستمر فى التقليب حتى يثقل قوامها ويصبح مثل البشاميل ثم نرفعه من على النار.
- نجهز علبة على شكل دائرة ونبطنها بكيس من النايلون او ندهنها بالزيت.
- نسكب الخليط داخل العلبة ونخبطها على الرخامة حتى نخرج الهوا منها حتى لا توجد بها فقاعات ويصبح الوجه ناعم ومتساوي.
- نتركها حتى تبرد ثم ندخلها الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتماسك.
- ثم نخرجها من الثلاجة ونقطعها بالشكل الذى نريده مثلثات أو مربعات حسب الرغبة.
- ويمكنكم تقديمها كما هى او يمكن لفها فى ورق الألومنيوم لكى تأخذ شكل الجاهز ونفرح بيها الأولاد وطعمها بيكون أحلى من الجاهز وبالف هنا وشفا.
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