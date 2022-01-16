طريقة عمل الزبدة الفلاحي في البيت من الحليب في الخلاط بكل سهولة

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طريقة عمل الزبدة الفلاحي في البيت، بكيلو حليب اعملي 3 كيلو زبدة في الخلاط حيث تعتبر هذه الطريقة من الطرق السهلة في أقل وقت ممكن، كما أن الزبدة من أهم العناصر الغذائية التي تعطي قيمة غذائية عالية للطعام وتعتبر طريقة تحضيرها سهلة جدا، وبالرغم من ذلك فالاعتماد هنا على التركيز في بعض النصائح المهمة لكي نحصل على وصفة ناجحة ويفضل استخدام اللبن البقري في هذه الوصفة لكي يتم حصولك على الطعم اللذيذ والمميز.
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طريقة عمل الزبدة الفلاحي في المنزل بالخلاط
تعتبر طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب واحد من الطرق الموفرة جدا و فقط لابد من توافر كمية من اللبن للحصول عليها، والمقادير هي كالآتي:
- حوالي كيلو من اللبن الحليب البقري.
- كما أنه تحتاج إلى إضافة حوالي كوب من الماء المثلج.
- مقدار من مكعبات الثلج.
طريقة تحضير الوصفة
لا بد أن تقوم بإتباع الخطوات التالية سوف نحصل على زبدة فلاحي بطعم لذيذ مثل الذي تباع في المحلات، وتتمثل الخطوات في كلا من:
- نحضر زجاجة شفافة ثم نضع بها كمية اللبن ونتركها في غرفة بعيدا عن الحرارة المرتفعة.
- نترك الزجاجة لمدة يومين ثم نحضر الزجاجة ونقوم برجها جيدا حتي نحصل على تكتلات.
- يتم نقل كمية الحليب إلى وعاء عميق أثناء التخضير، ثم نضع الماء المثلج على الايد وبعدها نأخذ القطع المتكتلة من الحليب ونشكلها على هيئة كور صغيرة ونضعها في مكعبات الثلج.
- نكرر العملية في جميع الكور المتكتلة جميعها إلى أن تنتهي من الكمية كلها، ويصبح أمامك الماء السائل من باقي الحليب احتفظ به لحين الاستخدام في وصفة أخرى.
- يتم التعبئة لكمية الكور المتجمعة في كيس بلاستيك في الثلاجة، وذلك لكي نحصل على القوام المناسب وخروجها وقت الاستخدام.
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