حضري قراقيش العجوة اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة

تعتبر قراقيش العجوة ، من المخبوزات التي تقدم في الأعياد في الكثير من الدول العربية، ويمكن تحضيرها بطريقتين وهي قراقيش سادة وبالعجوة، وعند تحضيرها علي الإفطار يصبح أكثر تميزاً ولذة، وعادة يتم تقديمها مع كوب من الشاي الحلو أو الحليب من أجل الإفطار، وتعتبر من المخبوزات التي تتميز بمذاق للذيذ ورائع ومختلف، وهي من أشهر المخبوزات السريعة المتوفرة في معظم البيوت المصرية، تعد أيضاً من الحلويات الشهية التي يمكن تناولها كوجبة علي الفطور وهي وجبة محببة كثيراً لدي الأطفال، تعتبر من الحلويات سريعة وسهلة التحضير، التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل قراقيش العجوة اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل قراقيش العجوة

سوف نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذه المقبلات الشهية وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق.

كوب من السمن.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الحليب.

معلقة صغيرة من الشمر المطحون.

عجوة مخلوطة بالزبدة للحشو.

معلقة صغيرة من اليانسون المطحون.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم خطوات بسيطة وسهلة لتحضير قراقيش العجوة اللذيذة في المنزل وهي كالتالي:-

نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعضها جيداً حتي تتجانس، ثم بعدها تترك جانباً لمدة 30 دقيقة حتي تتخمر ويتضاعف حجمها. ثم بعد ذلك يتم فرن العجين علي سطح ناعم، ويتم تقطيعها إلي مستطيلات، وبعدها يتم حشوها بالعجوة. بعد ذلك يتم لفها علي العجين، وبعدها تقطع إلي قطع، ويتم رصها في صينية مدهونة بالسمن. ثم توضع في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 15 دقيقة تقريباً حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

طريقة عمل عجوة التمر في المنزل

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضيرها وهي كالاتي:-