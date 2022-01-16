نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري قراقيش العجوة اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة في المقال التالي
تعتبر قراقيش العجوة ، من المخبوزات التي تقدم في الأعياد في الكثير من الدول العربية، ويمكن تحضيرها بطريقتين وهي قراقيش سادة وبالعجوة، وعند تحضيرها علي الإفطار يصبح أكثر تميزاً ولذة، وعادة يتم تقديمها مع كوب من الشاي الحلو أو الحليب من أجل الإفطار، وتعتبر من المخبوزات التي تتميز بمذاق للذيذ ورائع ومختلف، وهي من أشهر المخبوزات السريعة المتوفرة في معظم البيوت المصرية، تعد أيضاً من الحلويات الشهية التي يمكن تناولها كوجبة علي الفطور وهي وجبة محببة كثيراً لدي الأطفال، تعتبر من الحلويات سريعة وسهلة التحضير، التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل قراقيش العجوة اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.
مكونات عمل قراقيش العجوة
سوف نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذه المقبلات الشهية وهي كالتالي:-
- 2 كوب من الدقيق.
- كوب من السمن.
- معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من الحليب.
- معلقة صغيرة من الشمر المطحون.
- عجوة مخلوطة بالزبدة للحشو.
- معلقة صغيرة من اليانسون المطحون.
- رشة ملح.
طريقة التحضير
سوف نقدم لكم خطوات بسيطة وسهلة لتحضير قراقيش العجوة اللذيذة في المنزل وهي كالتالي:-
- نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعضها جيداً حتي تتجانس، ثم بعدها تترك جانباً لمدة 30 دقيقة حتي تتخمر ويتضاعف حجمها.
- ثم بعد ذلك يتم فرن العجين علي سطح ناعم، ويتم تقطيعها إلي مستطيلات، وبعدها يتم حشوها بالعجوة.
- بعد ذلك يتم لفها علي العجين، وبعدها تقطع إلي قطع، ويتم رصها في صينية مدهونة بالسمن.
- ثم توضع في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 15 دقيقة تقريباً حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
طريقة عمل عجوة التمر في المنزل
من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضيرها وهي كالاتي:-
- نحضر نصف كيلو من التمر الجاف، ونضعه في إناء عميق، ثم نقوم بتسخين المياه علي النار، ومن ثم إضافتها علي التمر.
- نقلب التمر بالمعلقة، ونتركه منقوعاً في المياه لمدة ربع ساعة فقط، ثم نقوم بإزالة النوي من التمر، ومن ثم نقوم بنقعه في مياه ساخنة لمدة ربع ساعة أخرى.
- بعد انتهاء المدة، نحضر مصفاه لتصفية التمر فيها، والتخلص من المياه، ثم نضع كمية قليلة من التمر في المطحنة، ونطحنها مع مراعاة إضافة كمية قليلة من الزيت، لتسهيل عملية الطحن.
- بعد الانتهاء من طحن التمر، سيصبح أشبه بالعجين، ثم نضع بعد ذلك طاسة علي النار، ونضع السمن البلدي بها، ثم نضيف العجوة فيها ونقلبها جيداً.
- إلي أن يصبح لونها مائلاً إلي الأحمر وبعد ذلك نغلق النار، ونرش علي العجوة، الكمية المتوفرة من السمسم، ونقلبها جيداً، بعد ذلك تصبح جاهزة.
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