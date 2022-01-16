اللقيمات السعودية بالطريقة الأصلية واسرار تحميرها بدون ما تشرب الزيت

تعتبر اللقيمات السعودية من الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص في جميع دول الوطن العربي وخاصةً السعودية، فتتسم طريقة التحضير بالسهولة والمذاق الشهي للغاية، فترغب الكثير من السيدات في تحضيرها في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في المقال الآتي طريقة تحضير اللقيمات.

تحضير اللقيمات السعودية

تعتبر اللقيمات من الحلوى المحببة لدى الجميع ويتم تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة كما أن المقادير غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير اللقيمات.

مقادير اللقيمات السعودية

ثلاثة كؤوس من الدقيق. ملعقتان من الخميرة. ملعقتان من الزيت النباتي. ملعقتان من السكر الأبيض. ملعقتان من النشا. رشة من الفانيليا. نصف ملعقة من الملح. كأسان ونصف الكأس من المياه.

مقادير القلي

كأسان من الزيت.

مقادير القطر

ثلاثة كؤوس من السكر. ثلاثة كؤوس من المياه. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

خطوات تحضير اللقيمات في المنزل

يتم تحضير اللقيمات في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية الخطوات المستخدمة في تحضير اللقيمات في المنزل.

طريقة تحضير اللقيمات السعودية في المنزل