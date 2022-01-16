لتبيض البشرة وتوريد الخدود.. استخدمي كريم النشا والبنجر والنتيجة سحرية

كريم النشا والبنجر للتبيض البشرة بصورة فورية، يعتبر البنجر من الأشياء التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تغذي الجسم، كما يمكن استخدامه في العديد من مستحضرات التجميل التي تساعد على التفتيح، وبالإضافة إلى أن النشا من المكونات التي تزيد الوصفات أهمية، حيث تعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة وإعادة نضارتها من جديد، لذلك يمكنكم استخدام كريم النشا مع البنجر باستمرار نظراً لأنه من الكريمات الطبيعية التي لم يكن لها أي تأثير ضار على البشرة، على هذا الأساس سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم النشا والبنجر بالمنزل.

كريم النشا والبنجر للتبيض وتوريد الخدود

يمكنك معرفة طريقة عمل كريم النشا والبنجر للتبيض وإزالة البقع السوداء من خلال الخطوات التالية، والتي تتمثل في الآتي:

المكونات

حبة بنجر السكر.

6 ملاعق من النشا.

معلقة واحدة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق من زيت جنين القمح.

طريقة تحضير كريم التفتيح البنجر والنشا

تتمثل طريقة تحضير الكريم في الآتي:

إحضار وعاء ويوضع به كمية كافية من الماء، من ثم يتم وضع بها البنجر واستمري في غسيل جيداً للتخلص من أي أتربة به.

يتم تقطيع البنجر إلى أربع قطع متساوية، ثم يتم سلقها جيداً.

قومي بترك البنجر حتى يبرد تماماً.

احضري طبق عميق وضعي به البنجر ومن ثم قومي بهرسه جيداً.

يضاف إلى البنجر المهروس بعد ذلك النشا وزيت جوز الهند، واستمري في التقليب حتى يتم مزج الخليط مع بعضهما البعض.

يتم إضافة بعد ذلك زيت جنين القمح، واستمري في التقليب جيداً ومن الأفضل تقومي باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي.

إحضار علبة من البلاستيك ويوضع به الكريم لاستخدامه مرات لاحقة.

طريقة الاستخدام

تتمثل طريقة الاستخدام في الآتي: