أسرار عمل كيكة البسبوسة في البيت بنجاح مثل محلات الحلواني

تعد كيكة البسبوسة واحدة من أشهر أنواع الكيك وأكثرها شعبية وتسمى أيضاً كيك الرواني، ويُحضر قوامها من السميد والدقيق الأبيض وتتميز بهشاشتها ومذاقها الرائع والفريد الذي يعشقه الكبار والصغار، وهي من أسهل وصفات الحلويات التي يمكنك إعدادها في البيت على عكس ما تعتقده بعض النساء وتُحضر بمكونات بسيطة للغاية وغير مكلفة، ولهذا يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على طريقة عمل كيكة البسبوسة وهو الأمر الذي سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم والذي نسلط فيه الضوء على أهم أسرار هذه الوصفة الرائعة واللذيذة وكيف تحصلين على كيكة تشبه التي تُباع في محلات الحلويات.

أسرار عمل كيكة البسبوسة

تتعدد أنواع الكيكة وأشكالها والإضافات التي تدخل في إعدادها ومنها كيكة البرتقال والكيكة الإسفنجية وكيكة البسبوسة وغيرها من الأنواع الأخرى وتعتمد جميعها على نجاح تحضير العجينة المصنوعة منها والتي يجب أن تكون طرية وهشة.

كوب من السميد.

كوب من الزبادي.

كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت

كوب من السكر.

نصف كوب من جوز الهند المفروم.

ملعقة من الفانيليا.

عدد ثلاث بيضات.

مكونات تحضير القطر

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.

في وعاء عميق قومي بوضع كوبين من الماء وضعيه على النار وأضيفي إليه السكر وانتظري حتى يغلي ثم أضيفي عصير الليمون.

خطوات وصفة كيكة البسبوسة

الأن يمكنك إعداد أشهى صينية كيكة بسبوسة والاستمتاع بمذاقها الرائع والمميز وذلك من خلال الخطوات التي سنتعرف عليها من خلال السطور التالية.