مقادير عمل رموش الست في البيت بطعم الحلواني

طريقة عمل الرموش تعد رموش الست واحدة من الحلويات الشرقية الشهيرة نظراً لمذاقها الرائع والشهي، يعشقها الكبير والصغير، وتصلح للتقديم في المناسبات المختلفة، ويمكنكم إعدادها في البيت بسرعة وسهولة بخلاف ما تعتقده بعض النساء وذلك باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل الرموش، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نزودكم بها يومياً ونستعرض من خلالها أسرار عمل أشهر وصفات المطبخ العربي والعالمي.

طريقة عمل الرموش

تعتبر الحلويات من الأطباق الرئيسية التي يعشقها الكبار والصغار وتتعدد أنواعها وأشكالها، وهي من الأطباق التي تتفن وتبدع النساء في إعدادها خاصة وأن الأمر أصبح أكثر سهولة في تواجد الإنترنت وبرامج الطعام التي تُقدم على التلفاز.

يمكنك الآن إعداد حلويات رموش الست في البيت دون الحاجة إلى شرائها من محلات الحلويات وذلك بعد أن تتعرفي على خطواتها وطريقة إعدادها وبعض الأسرار التي ستجعلك تحصلين على حلويات تشبه التي تُقدم في محلات الحلويات والمطاعم.

المكونات

خمسة أكواب من الدقيق.

نصف كوب من جوز الهند.

ثلاث بيضات.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

شربات.

كوب من السميد.

نصف كوب من الزبدة.

رشة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

خطوات تحضير رموش الست

من خلال الخطوات التالية يمكنك إعداد ألذ طبق رموش الست في المنزل.