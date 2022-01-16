كرات البسبوسة وطريقة عملها بكل سهولة خطوة بخطوة للحصول على مذاق رائع

تعد حلوى البسبوسة بشكل عام من ألذ أنواع الحلويات وأسهلها صنعًا، وهي من الحلويات الشرقية، وكرات البسبوسة ذات طعم لذيذ ومكونات سهلة ويمكن عملها بكل سهولة وفي وقت قصير جدا بجانب باقي أنواع الحلوى التي قد تحتاج إلى مضرب كهربائي أو خلاط كهربائي، فالعديد من السيدات تحرص على صنع الحلوى لأولادهن في المنزل لضمان النظافة والجودة، فمن المعروف أن الأطفال تحب جميع أنواع الحلويات وتطلبها بشكل مستمر، لذلك فإنه يمكن صنع كرات البسبوسة بكل سهولة وتقديمها للأطفال أو حتى للضيوف فهي لا تستغرق وقتًا طويلا في صنعها، ونحن سوف نقدم لكم طريقة عملها خطوة بخطوة

مقادير حلوى كرات البسبوسة

٢ كوب من السميد

١/٤ كوب من جوز الهند

١/٢ كوب من السكر

نصف كوب من الزبدة

١/٢ كوب من الماء

كوب من الزبادي

علبة من القشطة

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

مكسرات

كيفية عمل كرات البسبوسة

حتى تحصل على الطعم اللذيذ لكرات البسبوسة يجب اتباع تلك الخطوات:

مزج كل المكونات السابقة عدا المكسرات مع بعضها البعض جيدًا والحصول على خليط متجانس

تشكيل ذلك الخليط من خلال عمل كرات متساوية في الحجم

وضع الحشو داخل الكرات وذلك حسب الرغبة

وضع تلك الكرات في قالب الكب كيك بعد دهنه بالزبدة لعدم الالتصاق

تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة

وضع القالب في الفرن ومتابعته بشكل مستمر، ومتابعة تسويته جيدًا حتى يصير لون الكرات اللون الذهبي

بعد خروج الكرات من الفرن يجب سكب الشربات عليهم جيدًا ورش المكسرات عليهم

تصبح الكرات جاهزة للتقديم

هناك طريقة آخرى لعمل كرات البسبوسة وهي:

مقادير كرات البسبوسة

1 كوب من جوز الهند المبشور

كوب ونصف سميد

واحد كوب من السكر

كوب ونصف من الماء

ملعقتان من الزبدة

رشة فانيليا

طريقة التحضير