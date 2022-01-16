أحلي بسكويت النشادر علي أصوله بطريقة سهلة وصحية وافضل من محلات المخبوزات والحلويات

بسكوت النشادر من أحلي وأطعم أنواع المعجنات ألهشه واللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في المناسبات الاجتماعية السعيدة والافراح وكما يفضل تقديمها في العيد، حيث هي من عادات الفطار به في أول أيام العيد، وكما يتم تقديم غير ذلك من المخبوزات والتي يتم عملها في الأعياد والمناسبات السعيدة، وذلك مثل البيتي فور، وكحك العيد، والغوريبة، وذلك خاصتا في عيد الفطر والتي يشتهر بتقديم بسكويت النشادر للأسر وهى تكون هشه ولذيذة وناعمة ومذاقها لذيذ وحلو، وبسكويت النشادر تعتبر من الوصفات التي يبحث عنها الكثير خاصتا السيدات، وبسكويت النشادر لها عدة طرق مختلفة ولها أصناف عديدة وأشكال رائعة تجذب الناس إليها، ويتم عملها في المنزل بأقل من أسعار محلات المخبوزات والحلويات وهى تعطينا طعم شهى ولذيذ وتكون صحية ومفيدة، خاصتا للأطفال والذين يحبونها بأنواعها كلها وكما أن طريقة صنعه سهلة ومميزة، كما يحتوي بسكويت النشادر علي العديد من العناصر الغذائية الهامة والتي تساعد على تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة، وذلك من خلال المكونات الطبيعية والمغذية التي يعمل بها بسكويت النشادر، وذلك مثل البيض والذي يعمل على مد الجسم بالبروتينات الطبيعية والتي تساعد على بناء وتقوية عضلات الجسم بصورة سليمة وصحية ومفيدة جدا ولذلك نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل بسكويت النشادر.

طريقة تحضير بسكوت النشادر ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل بسكويت النشادر علي أصوله، وذلك بطريقة سهلة وصحية ولذيذة وعن طريق صنعه في المنزل، وذلك ما ننصح به دائما بعمل بسكويت النشادر في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة صنعه، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة، والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وذلك مثل فيروس كورونا الجديد.

المكونات

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

كوب إلا ربع من سكر البودر.

بيضتان.

خمسة عشر جرام من النشادر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير