نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير أساور الست المسكرة بأبسط الطرق وأسهلها في المنزل في المقال التالي
طريقة تحضير أساور الست ذات الشكل الجميل بخطوات لا يوجد أسهل منها، وهي تعد من الحلويات المشهورة عند المصريين والجميع يقوم بعملها في المناسبات السعيدة وخاصة في شهر رمضان المبارك لأن الجميع يحتاج إلى أشياء تعوض العناصر التي يفقدها أثناء فترة الصيام، وتختلف طريقة تزيين وحشو هذه الأساور على حسب رغبة كل فرد حيث أن يفضل البعض الشوكولاتة أو المربي والبعض الآخر يفضل المكسرات بأنواعها المختلفة، وفي هذه المقالة سوف نقدمها من خلال النوتيلا والفستق المجروش لذلك من يقوم بعملها له حرية الاختيار، والآن سوف على جميع مشاهدينا مكونات عمل أساور الست وطريقة تنفيذها ببساطة.
مكونات عمل أساور الست
تتكون أساور الست من عدة مكونات لا تتطلب الكثير من النقود للقيام بعملها فهيا بنا نتعرف عليها بالتفصيل من خلال هذه الفقرة وهي كالآتي:-
- كوب من السمنة البلدي الذائبة.
- لفة من الجلاش.
- نصف كوب من الفستق المفروم.
- كمية من النوتيلا.
مكونات الشربات
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ٢ كوب من السكر.
طريقة الإعداد والتحضير
هذه الحلوى من الحلويات التي لا تستغرق وقت كبير للغاية مثل باقي أنواع الحلويات الأخرى والآن سوف نعرض لكم الطريقة بوضوح وهي كما يلي:-
- في البداية نقوم بتحضير الشربات من خلال وضع السكر والماء في إناء على النار.
- نترك هذا الخليط لمدة ٧ دقائق ثم نضيف عليه عصير الليمون ونتركه يغلي قليلاً ثم نرفعه جانباً لكي يبرد.
- بعد ذلك نقوم بقسم الجلاش إلى نصفين ونأخذ طبقة منه وندهنها بالسمنة، ثم نطبقها على شكل مربع وندهنها مرة أخرى.
- ثم نلفها على قلم رصاص أو خشبة رفيعة ونخرجها ونلفها على شكل دائرة فوق بعضها.
- نكرر هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية ونرص هذه الأساور في صينية مدهونة بالزيت وندهن الأساور بالسمنة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية على الرف الأوسط ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الرائع.
- بعد ذلك نخرج الأساور من الفرن ونسكب عليها الشربات ونضع في منتصفها النوتيلا والمكسرات المفرومة ( التزيين على حسب الرغبة ).
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