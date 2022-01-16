طريقة تحضير أساور الست المسكرة بأبسط الطرق وأسهلها في المنزل

طريقة تحضير أساور الست ذات الشكل الجميل بخطوات لا يوجد أسهل منها، وهي تعد من الحلويات المشهورة عند المصريين والجميع يقوم بعملها في المناسبات السعيدة وخاصة في شهر رمضان المبارك لأن الجميع يحتاج إلى أشياء تعوض العناصر التي يفقدها أثناء فترة الصيام، وتختلف طريقة تزيين وحشو هذه الأساور على حسب رغبة كل فرد حيث أن يفضل البعض الشوكولاتة أو المربي والبعض الآخر يفضل المكسرات بأنواعها المختلفة، وفي هذه المقالة سوف نقدمها من خلال النوتيلا والفستق المجروش لذلك من يقوم بعملها له حرية الاختيار، والآن سوف على جميع مشاهدينا مكونات عمل أساور الست وطريقة تنفيذها ببساطة.

مكونات عمل أساور الست

تتكون أساور الست من عدة مكونات لا تتطلب الكثير من النقود للقيام بعملها فهيا بنا نتعرف عليها بالتفصيل من خلال هذه الفقرة وهي كالآتي:-

كوب من السمنة البلدي الذائبة.

لفة من الجلاش.

نصف كوب من الفستق المفروم.

كمية من النوتيلا.

مكونات الشربات

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

٢ كوب من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

هذه الحلوى من الحلويات التي لا تستغرق وقت كبير للغاية مثل باقي أنواع الحلويات الأخرى والآن سوف نعرض لكم الطريقة بوضوح وهي كما يلي:-