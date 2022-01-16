بكيلو دقيق أصنعي الفايش الصعيدي على أصوله بمقادير مظبوطة بطعم مقرمش ودايب

يعد الفايش من المخبوزات المشهورة جدا، التي تتمتع بالمذاق الطيب، منتشر بشكل كبير فى مصر وخصوصا فى الصعيد، حتى سمي الفايش الصعيدى، يحبه الجميع ويفضلونه كوجبة خفيفة مع الشاى فى الصباح، وله خميرة خاصة تميز طعمه، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الفايش الصعيدى.

مكونات عمل الفايش الصعيدى

١كيلو من الدقيق.

٢كوب من الزبدة المذابة.

نصف كوب من اللبن المغلى.

٣معالق كبيرة من الزيت.

٣معالق كبيرة من السمسم.

٥معالق كبيرة من السكر.

معلقة صغيرة من الكركم.

١معلقة كبيرة من الخميرة.

معلقة صغيرة من الملح.

الطريقة

نضع نصف كوب اللبن المغلى مع السمسم فى برطمان زجاجى ويترك لمدة يوم حتى يتحول الى لبن رايب.

نضع الدقيق المنخول فى وعاء عميق مع الملح والكركم.

نضع الخميرة مع معلقة السكر مع قليل من الماء الدافئ حتى تخمر.

أضف الى الدقيق الخميرة المجهزة مع السكر خميرة اللبن مع الزيت ونخلطهم جيدآ.

ثم نضع عليها الزبدة المذابة ساخنة ونعجن جيدا.

نترك العجينة حتى ترتاح لمدة نصف ساعة على الأقل قبل التقطيع.

تقطع العجينة على شكل اسطوانة، ثم تقطع الى شرائح مستطيلة.

نضع العجينة فى صينية مدهونة بقليل من السمن.

تترك العجينة المقطعة تخمر مرة اخرى لمدة ساعتين.

ندخل العجينة الى الفرن على درجة حرارة متوسطة.

ثم نخرجها من الفرن وتترك حتى تبرد قليلا.

تقطع على شكل شرائح وتدخل الفرن مرة اخرى على نار هادئة.

تترك داخل الفرن حتى تتحمص قليلا، وتصبح جاهزه للتقديم.

طريقة عمل الفايش السريع

المكونات

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة محلب.

نصف كيلو من الحليب السائل.

نصف معلقة بيكنج بودر.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الحمص المطحون.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

١معلقة كبيرة خميرة فورية.

معلقة صغيرة كركم.

ذرة ملح.

الطريقة