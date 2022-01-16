بخلطة الثوم والبهارات السرية أعملي فتة الكوارع على أصولها بطريقة مميزة وطعم رهيب

تعتبر فتة الكوارع من المأكولات المصرية الشعبية والمنتشرة كثيراً، ويتم تقديمها بكثرة في مواسم الأعياد والأفراح وأي مناسبات سعيدة، ولكنها تنتشر كثيراً في أيام عيد الأضحى المبارك لوجود الذبائح فهي تعتمد على اللحم ومرق اللحم، وهي أكلة مفضلة لدى الكبار والصغار، ولها أكثر من طريقة تحضير فهناك الطريقة المصرية المعتادة والمعروفة منذ زمن وهي أكثر الطرق شهرةً.

طريقة عمل فتة الكوارع المصرية

المكونات:

مقدار كيلو من الكوارع.

كوبان من الأرز.

كوب شعرية.

ملعقتان كبيرتان سمن.

كيلو طماطم.

ملعقتان صغيرتان حمص.

ملعقتان كبيرتان زيت.

عدد ٤ فصوص ثوم.

ملعقة كمون صغيرة.

عدد ٥ مكعبات مرق دجاج.

ليمونتان.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة بهارات صغيرة.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

خبز أبيض.

طريقة التحضير:

أولاً نغسل الكوارع جيداً وننظفها.

بعد ذلك نضيف الكوارع لماء مغلي ونتركها على النار لمدة أربع ساعات ونضيف الماء كلما تقل لتنضج الكوارع بشكل تام.

بعد ذلك نضيف للكوارع: المرقة، الفلفل الأسود، ونتركهم على نار هادئة لمدة عشر دقائق أخرى.

ثم نضع مقلاة على النار وبها سمن ونضيف للسمن الشعرية ونحمرها لتأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نضيف لها الملح، والأرز ونقلبهم جيداً ثم نضيف الماء ونترك المكونات على النار لتغلي.

وبعد قليل نهدئ النار لتنضج بشكل تام.

ف هذه الخطوة نضع إناء على النار وبه سمن وثوم مفروم، وكمون، ملح، وزيت قليل، ونقلب جميع المكونات معاً.

ثم نضيف الماء والطماطم والبهارات والفلفل الأسود ونضيف مكعب المرقة ونقلب جميع المكونات على النار معاً لتتسبك.

ثم نصفي الكوارع من الشوربة ونضيف لها خلطة الصلصة ونتركها على نار هادئة لمدة خمس دقائق.

في النهاية نقطع الخبز الأبيض ونضعه في صينية ونضيف مرقة الكوارع والأرز والصلصة، ونرص الكوارع في النهاية ونقدمها.

فتة الكوارع بالخل والثوم

المكونات:

كوارع حسب الحاجة متقطعة.

ملح وفلفل أسود.

بهارات.

حبهان.

ورق لوري.

مستكة.

عدد ١٠ فصوص ثوم مفرومين.

حبتان بصل مفرومين.

عصير طماطم.

عدد ٣ اكواب أرز مسلوق.

عدد ٥ أرغفة خبز أبيض.

سمن.

طريقة التحضير: