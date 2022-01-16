احلي واسهل طريقة لعمل البرجر مثل أكبر المطاعم بمكونات بسيطة

من أكثر الأكلات المفضلة لدى الأطفال، حيث بعد البرجر من الأكلات السريعة التي تذهب إلى المطاعم لأكلها، ووجد عدد كبير من أنواع البرجر المجمد حيث نجده في في عدد كبير من السوبر ماركت، ولكن تخشى الأمهات من المكونات المصنوع منها، وتلجأ دائما إلى الوصفات التي يتم إعدادها في المنزل، لذلك يبحث الكثير على جوجل حول طريقة إعداد البرجر في المنزل مثل المطاعم الشهيرة وبمكونات سهلة وغير مكلفة، حيث تضمن الأمهات نظافة البرجر وتقوم بعمل عدد كبير بسعر بسيط كما يمكن الاستغناء عن بعض المكونات مثل الخس والجبنة الشيدر.

مكونات البرجر

كيلو من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الدقيق.

ربع ملعقة من الزنجبيل.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

100 جرام من الدهن المفروم.

ربع ملعقة من الثوم البودر.

ربع ملعقة من البصل البودر.

طريقة عمل البرجر

باستخدام الكبة نقوم بفرك اللحمة مع الدهن جيدا.

نقوم بوضع اللحم المفروم والدهن في إناء عميق ونقوم بوضع الملح والدقيق حيث يعمل الدقيق على تماسك الخليط ونخلطهم ثم نقوم بوضع الفلفل الأسود والزنجبيل والبصل البودر والثوم البودر وخلطهم جيدا.

باستخدام المكبس نقوم بتشكيل البرجر أو يمكن استخدام غطاء برطمان إن لم يتوفر المكبس نقوم بوضع قطعة من البلاستيك الغذائي ونضع اللحم حتى لا يلتصق.

توضع قطع الهمبرجر في الفريزر.

نقوم بإخراج البرجر من الفريزر ونسخن طاسه ونضع فيها القليل من الزيت ونضع البرجر حتى يأخذ اللون المطلوب.

يترك على جنب.

مكونات سندوتش البرجر

كيزر.

شرائح خس.

ربع كوب من الكاتشب.

ربع كوب من المايونيز.

شرائح من الطماطم.

شرائح من البصل.

خيار مخلل.

شرائح جبنة شيدر.

طريقة إعداد سندوتش البرجر