نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج تساقط الشعر بثلاث وصفات سحرية طبيعية في يومين فقط ونصائح لمنع تساقط الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر المشاكل التي تواجهنا جميعا كنساء اوكرجال هي تساقط الشعر، وذالك له اسباب عدة ومنها قلة الاهتمام بصحة الشعر فهناك تساقط طبيعي وتساقط غير طبيعي، فالطبيعي يحدث من سوء تغذية أو حمل ورضاعة لدى النساء أو حالة نفسية سيئة أو عامل وراثي، أما الغير طبيعي هو نتيجة أستخدامنا الخاطئ للمواد الملونة للشعر أو عدم نظافة الشعر، وذالك يسبب القشرة وبذالك يسقط الشعر ولتنجنب كل هذا يجب الاهتمام بالشعر وعلاجه من جديد فلنتعرف سويا على ذالك:

وصفات طبيعية لتساقط الشعر

أولا : الالوفيرا (نبات الصبار)

يعد نبات الصبار من النباتات المهمة للصحة والجمال سواء للبشرة أو الشعر، والتي تدخل خلطات ووصفات عدة نظرا لأحتوائة علي فيتامينات عديدة والتي تفيد الشعر ومنها فيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين هــ والذين يعملوا علي تحفيز أنبات الشعرة

مكونات الوصفة

جذع صغير من الصبار

سكين لتقشيرها

طبق صغير الحجم

طريقة الاعداد:

نقوم بتقشير جزع الصبار ونخرج الجل الذي بداخلها، ونوضعه في الاناء وبهذا يكون جاهز للاستخدام ، نقوم بتدليك جذور الشعر بجل الصبارة ، ونتركه عليه لمدة خمسة وأربعون دقيقة ونكررها ثلاث مرات في الاسبوع ، ومن ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر فقط

ثانيا : بذور الحلبة

تدخل الحلبة في تركيبات عدة هامة للشعر والبشرة فهي مفيدة لمنع الشعر المتساقط ونحفيز أنباتة فهى غنية بالفوائد والفيتامينات الطبيعية

مكونات الوصفة:

1كوب بذور الحلبة

ماء

بونية للشعر أو قبعة شعر

طريقة الاعداد:

نقوم بنقع الحلبة في الماء طوال اليل ، ومن ثم نقوم بتنعيم وخلط الحلبة في الصباح حتى تصبح مثل العجينة الطرية ، وتصبح سهلة الفرد ثم نقوم بوضع الخليط على جذور الشعر مع التدليك وتغطية الشعر كله بالحلبة وتترك لمدة أربعون دقيقة ، ثم نقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة وتكرر 2 مرة شهريا

ثالثا خل التفاح أو الخل الابيض

الخل من المواد المفيدة جدا لقتل الجراثيم والبكتريا في جذور الشعر وذالك يمنع تكون قشرة الشعر المسببة لتساقط الشعر ، وذالك للحفاظ علي نظافة فروة الشعر

مكونات الوصفة:

وعاء ببخاخ أو رشاش

كوب خل تفاح أو أبيض

كوب من الماء الدافي

طريقة الاعداد:

في البخاخ نقوم بخلط كوبين الماء الدافئ والخل نرجهم جيدا، علي جذور الشعر نرش الخليط ونقوم بالتدليك حتى تستعيد الدورة الدموية نشاطها ويترك علي الشعر لمدة عشر دقائق، وتكرر 2 مرة أسبوعيا ، ثم نقوم بغسل الشعر بالطريقة العادية

نصائح للحد من تساقط الشعر