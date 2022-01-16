اعرفي سر قلى القرنبيط من غير ما يشرب ولا نقطة زيت

يعد القرنبيط من الأكلات التي لها الكثير من الفوائد الصحية، فهو يساعد على علاج الكثير من الأمراض وعلاج مشاكل عسر الهضم وله دور كبير في تقوية العظام ومكافحة الأمراض السرطانية، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكي طريقة عمل القرنبيط بطريقة سهلة ولذيذة.

المكونات:-

قرنبيط

كمون

كزبرة خضراء

كوب ونصف دقيق

ثلث كوب نشا ذرة

ملح

شطة

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

بيضه

فلفل أسود

فصين ثوم

زيت للقلي

طريقة عمل القرنبيط:-