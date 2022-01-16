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عمر شويل - جدة اعرفي سر قلى القرنبيط من غير ما يشرب ولا نقطة زيت - ثقفني
يعد القرنبيط من الأكلات التي لها الكثير من الفوائد الصحية، فهو يساعد على علاج الكثير من الأمراض وعلاج مشاكل عسر الهضم وله دور كبير في تقوية العظام ومكافحة الأمراض السرطانية، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكي طريقة عمل القرنبيط بطريقة سهلة ولذيذة.
المكونات:-
- قرنبيط
- كمون
- كزبرة خضراء
- كوب ونصف دقيق
- ثلث كوب نشا ذرة
- ملح
- شطة
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
- بيضه
- فلفل أسود
- فصين ثوم
- زيت للقلي
طريقة عمل القرنبيط:-
- قومي بتقطيع القرنبيط إلى أجزاء متوسطة الحجم، ثم قومي بغسله جيداً.
- بعد ذلك ضعي وعاء به كمية مناسبة من المياه على درجة حرارة متوسطة، وضعي به ملعقة كبيرة من الكمون والملح، وبعد أن يصل الماء إلى الغليان، قومي بوضع قطع القرنبيط، ويغطى الوعاء ويترك لمدة 10 دقائق.
- بعدها قومي بإخراج القرنبيط وضعيه في وعاء آخر به كمية مناسبة من الماء البارد.
بعد ذلك قومي بتحضير الخليط الخاص بتتبيل القرنبيط والمكون من كزبرة خضراء مفرومة لقطع صغيرة.
- ثم توضع كوب الا ربع من الدقيق الأبيض في وعاء عميق، ويضاف إليه ربع كوب من النشا، بالإضافة إلى الملح والكمون والكزبرة الناشفة والشطة وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ثم قومي بخلط المكونات جيداً.
- بعد ذلك قومي بإضافة بيضة واحدة ورشة صغيرة من الفلفل الأسود، ثم قومي بإضافة كمية مناسبة من الماء الفاتر حتى يصبح الخليط بقوام متوسط، ثم قومي بإضافة الكزبرة الخضراء المفرومة و 2 فص من الثوم المهروس، و استمرى في التقليب.
- وفي وعاء أخر ضعي نصف كوب من الدقيق، و 2 ملعقة من نشا الذرة وملعقة صغيرة من الملح و البيكنج بودر، و اخلطى المكونات معاً.
- ثم قومي بوضع قطع القرنبيط في الخليط السائل أولاً، ثم في الخليط الجاف، وهكذا حتى يتم الانتهاء من كافة القطع الموجودة.
- بعدها ضعي كمية مناسبة من زيت القلي على درجة حرارة متوسطة، وبعد أن يصبح الزيت ساخناً، ضعي قطع القرنبيط به، وقومي بتقليبها حتى يصبح لونها ذهبي.
- بعد ذلك قومي بإخراج القرنبيط من الزيت وضعيه على مناديل ورقية لتصفيته من الزيت نهائياً.
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