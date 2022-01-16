القرنبيط المقلي والقرنبيط بالجبنة بطريقة سهلة ولذيذة في عشر دقايق فقط لكي ولعائلتك

من منا لا يعشق القرنبيط للذته وطعمة الرائع، فهو يعد من الخضروات التي يوجد بها فوائد عديدة نظرا لاحتوائه على الفيتامينات اللازمة لصحة الانسان والمعادن الضرورية للجسم، كما يوجد به أيضا مضادات للاكسدة التي تعتبر من أهم مايقي الانسان من تلف الخلايا والامراض، كما أنه يمكن تحضيره بطرق مختلفة وعديدة ولعمل الوصفات به لابد من سلقه أولا ومن ثم تستطيعي التفنن في طرق عمله، كما منها ما نعدة سويا وهو القرنبيط بالجبن والقرنبيط المقرمش المقلي.

تحضير القرنبيط المقلي

المقادير

عدد واحد نبتة من القرنبيط.

4 بيضات.

1كوب دّقيق أبيض.

1كوب من لبن رائب

1/2 كوب شّبت المقطع.

1/2كوب كزبرة المقطع.

2فصّ ثّوم مفروم.

1 ملعقة ملح و1 ملعقة فلفل أسود.

1ملعقة كمّون.

1ملعقة شطّة.

زيت للقلى.

طريقة الاعداد

نقوم بسلق القرنبيط في الماء المضاف لها كمون وملح بعد تقطيعة لقطع حجمها متوسط ، وجانبا نقوم بتحضير وعاء نمزج كلا من سويا : لبن الرايب والبيض والفلفل الاسود والثوم والدقيق والكمون والشطة والكزبرة ونمزجهم سويا حتى يصبح القوام سائل ثقيل

ومن ثم نقوم بااخراج القرنبيط من الماء مسبقا ، ونقوم بتسخين الزيت ونجهزه للقلي ثم ناخذ قطعة قطعة من القرنبيط ونضعها في المزيج الذي اعددناه مسبقا ، ونضعه في الزيت ونبدا القلي ويقدم ساخنا.

القرنبيط بالجبن

مقادير

عدد واحد من نبتة القرنبيط

1 كوب من الدقيق

1/4 ملعقة ملح

3/4 ملعقة بودرة بصل

3 ملاعق جبن شيدرمبشورة

زيت للقلي

مقادير خليط القلي

1 كوب دقيق

1/2 ملعقة ملح

1/2 ملعقة فلفل مطحون

1 كوب لبن

طريقة تحضيره