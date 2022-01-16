بملعقة نشا اعملي أقوي مزيل عرق طبيعي في البيت برائحة الورد يدوم 24 ساعة

بملعقة نشا طريقة عمل مزيل العرق لتحصلين على أفضل منتج طبيعي يكافح رائحة العرق ومن دون الحاجة إلى استعمال أي نوع من أنواع المواد الكيميائية والتي تعمل على الإضرار التام بالبشرة، ومن خلال استعمال مكونات بسيطة من النشا مع بقية المكونات تصبح الخلطة جاهزة تماما للاستعمال ولها العديد من الفوائد والتي يقع أثرها على الجلد وهذا بمجرد تطبيقها، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة والطريقة التي من الممكن أن يتم إعداد الخليط من النشا وبقية المكونات من خلالها لعمل أفضل تركيبة طبيعية تكافح الإفراز المفرط للعرق والرائحة السيئة حيث تعتبر الوصفة طبيعية مائة بالمائة ولا نستهلك فيها أي مادة كيميائية.

بملعقة نشا طريقة عمل مزيل العرق

بملعقة واحدة من النشا نوضح من خلال الآتي الطريقة المتبعة لعمل مزيل العرق الطبيعي برائحته المميزة حيث تعد نوعيات مزيلات التعرق الغير طبيعية قد أثبت أن لها أثر سلبي على الجلد وقد تؤدي للإصابة بأمراض خطيرة خاصة بالنسبة لكل المزيلات التي يدخل في تركيبها عنصر الألومنيوم، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة الطبيعية المزيلة للعرق فقط بملعقة من النشا كما أن لها أثر إيجابي ممتاز مبيض للجلد ويعمل على التحسين من خصائصه بمنطقة الإبطين على وجه التحديد حيث يزيد إفراز العرق بشكل كبير بتلك المنطقة وإليكم أهم المكونات التي يسهل استعمالها للحصول على المزيل الطبيعي للتعرق.

مكونات وصفة مزيل عرق طبيعي

من بين أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم للحصولب على مزيل عرق طبيعي ما يلي:

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من الشبة.

ملعقة من المسك.

ملعقة من زيت الياسمين.

طريقة التحضير لوصفة المزيل الطبيعي للعرق

لا بد من المزج الجيد في وعاء يكون جاف ونظيف لمختلف المكونات مع بعضها البعض وهذا للحصول على الخليط ناعم ومن السهل أن يتم تطبيقه على الجلد ومن ثم يكون استعماله سهل وثابت لفترة طويلة على الجلد لمنع رائحة العرق.