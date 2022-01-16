كيفية عمل أرز بسمتي باللحمة المفرومة وصفة جديدة رهيبة مش هتكلي غيرها بعد كدة

نذهب إلى المطاعم المختلفة لتناول بعض الوصفات التي لا يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، وذلك ينطبق على أرز بسمتي المميز باللحمة المفرومة، برغم أن وصفته وطريقة عمله تعتبر بسيطة للغاية ولا تحتاج إلى المزيد من الوقت، ونحن سنحضرها بسهولة اليوم ليقوم الجميع بتحضيرها، وتأتي الطريقة بالخطوات البسيطة الموضحة لكل شيء بشيء من التفصيل.

طريقة عمل أرز بسمتي باللحمة المفرومة

يمكن البدء في تحضير أفضل أنواع الأرز باللحمة المفرومة عند اتباع الخطوات القليلة القادمة، وتأتي المكونات أولاً بهذا الشكل:

كما أنه لا بد من إضافة كوب من الأرز من النوع بسمتي.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

كما أنه تحتاج إلى حبة واحدة من البصل المفروم الناعم.

حبة واحدة من الفلفل الحار.

حبتان من الطماطم المقطعة.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

رشة من القرفة.

خطوات تحضير أرز بسمتي باللحمة المفرومة

إذا كنتِ ترغبين بصنع أشهى الأطباق وهو الأرز باللحمة المفرومة عليكِ اتباع الخطوات القادمة: