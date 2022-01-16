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عمر شويل - جدة كيفية عمل أرز بسمتي باللحمة المفرومة وصفة جديدة رهيبة مش هتكلي غيرها بعد كدة - ثقفني
نذهب إلى المطاعم المختلفة لتناول بعض الوصفات التي لا يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، وذلك ينطبق على أرز بسمتي المميز باللحمة المفرومة، برغم أن وصفته وطريقة عمله تعتبر بسيطة للغاية ولا تحتاج إلى المزيد من الوقت، ونحن سنحضرها بسهولة اليوم ليقوم الجميع بتحضيرها، وتأتي الطريقة بالخطوات البسيطة الموضحة لكل شيء بشيء من التفصيل.
طريقة عمل أرز بسمتي باللحمة المفرومة
يمكن البدء في تحضير أفضل أنواع الأرز باللحمة المفرومة عند اتباع الخطوات القليلة القادمة، وتأتي المكونات أولاً بهذا الشكل:
- كما أنه لا بد من إضافة كوب من الأرز من النوع بسمتي.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- كما أنه تحتاج إلى حبة واحدة من البصل المفروم الناعم.
- حبة واحدة من الفلفل الحار.
- حبتان من الطماطم المقطعة.
- ربع كوب من الكزبرة الخضراء.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الملح.
- رشة من القرفة.
خطوات تحضير أرز بسمتي باللحمة المفرومة
إذا كنتِ ترغبين بصنع أشهى الأطباق وهو الأرز باللحمة المفرومة عليكِ اتباع الخطوات القادمة:
- غسل الأرز بشكل جيد لإزالة النشا منه.
- نقع الأرز في الماء لفترة حتى يسهل عمله.
- نحضر وعاء لنضع به ملعقتين من السمن أو الزبدة.
- تسخين السمن ثم إضافة الطماطم المقطعة إليه.
- بعض نضج الطماطم بشكل تام نضيف إليها البصل ونعاود التقليب مرةً أخرى.
- نقطع الفلفل لنضعه على الطماطم ونعاود التقليب ثم نضع البهارات المشكلة والفلفل الأسود والملح.
- نضيف اللحم ثم نعاود التقليب مرة أخرى حتى تنضج جميع المكونات مع بعضها.
- نضع كوبان من الماء ومن ثم نضع الأرز حتى يتشرب الارز الماء بشكل جيد.
- إضافة الكزبرة ليعطيه ذلك طعم رائع ومميز.
- نضعه بعد تمام الطهي في الأواني ومن ثم نقدمه للطعام.
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